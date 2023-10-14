親兒出生後虐女友子 男子罪成

33歲被告代名C.J.H，涉及5次襲擊事主Y。控方案情指出，Y的生母誕下Y的姊姊及Y後，與被告相識，並於2018至2021年間為被告誕下一子一女，一家六口居於旺角。被告自親生兒子出生後，開始襲擊Y。

衣架皮帶抽打 事主稱痛不欲生

事件最初發生於2020年8月，被告教導Y背默時，因不滿其表現，用皮帶抽打他的手、肩、腳共20下。及至2021年8月，Y在家中玩積木時，遭被告用衣架打背部15下，Y事後憶述被打得痛不欲生。餘下3次均發生於2022年3月間，Y在睡房與弟妹玩耍後，走出客廳想飲水時看見被告，即回房間鎖門，但被告仍闖入拳打Y；Y在吃飯及玩平板電腦時遭被告襲擊。2022年5月，Y與胞姊搬往嫲嫲家居住。

被告早前作供稱，早年任職銀行員工，Y的生母開設公司後，他全職在家照顧孩子。由於Y的生父吸食毒品，因此Y的生母把兩名子女接到家中同住。被告指Y頑劣，但否認向他施襲。

裁判官表示，Y作供直接清晰。雖然Y在會面錄影時自言「無咩大驚小怪，反正都打慣咗」，但裁判官認為不能以此斷定Y在事件中沒有受到苦楚，並指被告不問情由下襲擊Y，非合理的管教範圍，裁定他罪名成立。

【案件編號：KCCC1585/22】