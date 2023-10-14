調查：七成校缺特別室 有老化致鼠患「爆渠」

教聯促教局了解 安排改建重置

另外，朱國強稱去年教育局就中小學及特殊學校的改建、維修等工程的預算按年減34.4%，但理論上校舍日漸陳舊，修葺費用理應增加，「（教育局）係咪諗住好多學校都要殺校，不如索性唔好修葺，殺咗佢仲好」。

教聯會於7月下旬就校舍設施展開調查，48間受訪學校中，約69.6%表明學校並無足夠特別室供日常運作及使用，另約68.8%指校內特別室須修葺。其中有學校缺乏操場，只能將旗桿設於長期關閉的天台上，學生無法觀看升旗儀式。另有學校因假天花日久失修而衍生鼠患問題，或排污渠未有接駁大渠而經常「爆屎渠」，衛生情况惡劣。

鮮魚行學校缺操場 屢申搬遷不果

位於大角嘴的鮮魚行學校，校舍1969年落成、樓齡逾50年，多次申請搬遷新校舍均告失敗。校長施志勁表示，校內缺乏露天操場，亦不可能在校舍新建一個，強調校舍已沒法滿足現今的教學需要，「連小朋友跑跑跳跳的需求也滿足不到」。他說申請遷校的條款清晰，但審批過程欠透明，「不太知道（教育局）在做些什麼」，但仍會爭取遷校，冀學生有更適切的學習環境。

朱國強認為，校舍設施往往是家長擇校的因素之一，但很多學校連操場等基本設施也缺乏，造成更大不公，促請教育局先了解全港學校有否足夠特別室或設施，再優先改善設施低於標準的校舍。