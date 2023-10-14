精神健康中心料本月增心理學家編制

每團隊1人 社署：有額外資助

社署自2009年設立首間精神健康中心，翌年起陸續擴展，為出院精神病患者、懷疑病患、其家人等提供社區支援服務，每間平均服務33萬人口；由於每間中心服務人口不同，團隊實際規模及撥款亦相異。社署回覆稱，本年度將增加24間精神健康中心的臨牀心理學家人手，並提供額外資助，加強資訊科技應用，相關每年經常開支約2300萬元，會適時向相關機構公布詳情，惟未回應增加人手數目。

社署表示，現時精神健康中心每一標準規模團隊人手編制約有35個職位，包括約21名社工、兩名精神科護士、約兩名職業治療師、0.5名臨牀心理學家及約10名支援人員，中心可按其地區需要靈活安排及調配合適人手及資源。署方提供數據顯示，精神健康中心會員由2018/19年度2.8萬人，增至22/23年度3.3萬人；處理個案同期則由2萬增至2.2萬宗。

營運者憂難聘人 冀增外購彈性

程志剛向本報稱，早前接獲社署通知本月擬增臨牀心理學家編制，業界歡迎安排，惟關注社署擬同時要求中心「增加output（輸出）」，例如增加中心每月須處理個案數目。他稱現時聘請臨牀心理學家有難度，即使以相關撥款外購私營臨牀心理學家服務，但因收費高昂也難買足夠服務量，冀署方訂立要求時提供彈性；又稱現時臨牀心理學家不單要親自跟進病人，更要向社工提供諮詢，建議增加撥款讓中心外購私營精神科醫生，提供更佳診症、治療及用藥建議。

精神健康諮詢委員會委員、港大精神醫學系講座教授陳友凱歡迎增人手，惟認為仍遠不足需求。同為委員的社協幹事阮淑茵稱現編制下，部分中心或要共用同一名臨牀心理學家、以兼職聘請或額外花錢請人，又稱精神健康中心個案數目龐大，難全數深入長時間輔導，即使增加編制仍杯水車薪。