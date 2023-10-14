港大：92%中小生運動量不足 假日更少 倡「運動消費券」增基層童參與

港大聯同慈善平台CTFE Social Solutions及非牟利團體凝動香港體育基金，自2019年起研究中小學生的體能活動量，透過讓參與學生連續佩戴運動手帶7天，以追蹤245名小學生及283名中學生的運動及睡眠習慣。

達標者平均每天運動最少一小時

研究結果顯示，復課一年後，本港學童的體能活動量接近恢復至新冠疫情前水平，僅8%學童每日運動量達世衛標準，即平均每天累積最少一小時的中等至高強度身體活動；假日活動量明顯不足。團隊表示，現正值學童成長階段，若運動量長期不足，長遠或影響身心發展、抗疫能力，甚至增加日後患上心臟病、糖尿病等風險。

團隊亦追蹤連續兩年參與研究的中三升中四學生，發現他們於假日活動量及睡眠質素較去年下降，估計或因學業壓力所致。香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系臨牀副教授葉柏強稱，遇上周末、長假期時，學童運動量大幅下降，甚至較疫情中段更嚴重，情况令人擔心。他指若學生每天平均做15分鐘或以上、中等或以上強度帶氧體能活動，整體活動量及睡眠質素較好，他們一般睡眠時間較長、間斷性較低。

團隊：定期運動減流感重症風險

港大另一份研究亦指出，接近14萬名小學生中，屬過重或肥胖的比例由25.9%大幅上升至31%；體適能方面，學童整體身體柔軟度、心肺耐力亦下降，尤其是過輕學童。葉稱，留意到最近兒童流感個案上升，認為某程度亦反映學童體質開始變差、抵抗力變弱，因感染入院或留院的風險亦更高。他表示，若學童定期參與中至強度運動，即使不幸感染病毒，病發率及患重症機率亦可大幅降低。

團隊建議學校善用小息、課後時間鼓勵學生運動，及提供多元體育教育；又認為基層學童接觸運動的機會較少，建議政府增設「運動消費券」，減輕基層家長經濟壓力，以培養孩子的運動興趣。