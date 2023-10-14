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港聞

港聞二

稱助下屬升職加薪索賄 主廚囚一年

【明報專訊】中菜餐廳時任主廚2019年涉向下屬索賄，繼續僱用下屬懷孕妻子，再於2021年索賄，聲稱協助下屬升職加薪，下屬先後支付共1.2萬元。主廚否認代理人索取利益、意圖妨礙司法公正等7罪，昨於西九龍裁判法院裁定罪成。裁判官溫紹明斥被告壓榨下屬，獲取金錢，行為「非常差劣」，判囚12個月。

收賄續聘懷孕下屬

被告鐘聲（41歲）為映水芙蓉餐飲有限公司前主廚，經審訊後被裁定3項代理人索取利益罪、兩項代理人接受利益罪及兩項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪成。

游說下屬作假供 阻廉署調查

溫官判刑稱，首項代理人索取利益罪最嚴重，當時下屬妻子剛懷孕，被告藉此要脅涉案夫妻，涉及金額達4萬元。溫官採納8個月監禁為起點，其餘涉及索賄和收賄的罪行則以6個月為起點。至於兩項妨礙司法公正罪，僅涉及口頭行為，被告對事主威脅並非最差劣，最終亦未能令對方改口供，採納4個月為起點。溫官考慮被告過往奉公守法等求情因素，判處總刑期12個月。

案情指出，涉案夫婦同為映水芙蓉餐飲有限公司員工，是被告下屬。約於2019年10月，被告得悉事主妻子懷孕，向他索賄2萬至4萬元，繼續聘用其妻，事主最終支付1萬元。

2021年5月，被告兩度向事主索取每月1000元和另一筆2000元賄款，協助對方轉換崗位、加薪2000元及升職。事主擔心若拒絕，被告會找他麻煩，故支付2000元；被告2022年3月被廉署拘捕後，游說事主作假證供，訛稱部分賄款為貸款及被告已還款。

【案件編號：KCCC 2850/22】

相關字詞﹕代理人接受利益 意圖妨礙司法公正 代理人索取利益罪 廉政公署

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