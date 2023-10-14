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洪門宴瞞行蹤案 控方專家：王詩雅報告未見醫學測試

【明報專訊】「榮源茶行」太子女王詩雅涉去年初參與港區人代洪為民生日宴後隱瞞行蹤，昨在九龍城裁判法院續審。港大腦神經專科教授張德輝質疑，有認知功能障礙的病人一般會被安排檢測，但辯方專家報告沒提及使用任何醫學方法測試被告是否因新冠影響認知功能，只提供醫學文獻參考。案件下周一繼續。

認知功能障礙 一般會檢測找病因

被告王詩雅（現年38歲）否認4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪，被指2022年1月6及7日分別向張竹君、辛麗芳、賴潔生提供虛假資料，涉及同年1月3日離家前往灣仔出席生日宴。

控方專家證人張德輝供稱，他研究辯方專家中大醫學院榮休教授黃家星的報告發現，黃沒提及使用任何醫學方法測試被告病徵。

文獻參考價值小 難證關聯

張表示，當病人有神經科或精神科病徵時，一般會驗血或做磁力共振掃描等測試，評估腦部結構是否受損及找出病因。張又舉例，病人能輕易假裝認知功能受損，醫生要利用神經心理學知識判斷病人是否合作，惟辯方報告中未見以上方法。

至於辯方報告中的醫學文獻，張認為參考價值不大，例如有文獻反映，病人患認知功能障礙與感染新冠關係不大，反而失去嗅覺才有較大關聯。

此外，控方昨申請修改其中一項控罪中隱瞞行蹤的內容，即刪減「你在沒有離開的士的情况下，在上環高樂花園地下放下物品後回家」、「乘的士」，只保留被告「約晚上9時15分，離家前往灣仔Reserva Iberica Tapas Bar and Restaurant」的指控。控方表示，被告涉訛稱「離家前往餐廳」是檢控基礎，為讓案件更聚焦上述基礎才提出修改，不會對被告造成不公義的影響。辯方無反對，官批准修改。

【案件編號：KCS17697-9、17701/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 明知而向衞生主任提供在要項上屬虛假資料 王詩雅 洪門宴

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