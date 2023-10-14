洪門宴瞞行蹤案 控方專家：王詩雅報告未見醫學測試

認知功能障礙 一般會檢測找病因

被告王詩雅（現年38歲）否認4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪，被指2022年1月6及7日分別向張竹君、辛麗芳、賴潔生提供虛假資料，涉及同年1月3日離家前往灣仔出席生日宴。

控方專家證人張德輝供稱，他研究辯方專家中大醫學院榮休教授黃家星的報告發現，黃沒提及使用任何醫學方法測試被告病徵。

文獻參考價值小 難證關聯

張表示，當病人有神經科或精神科病徵時，一般會驗血或做磁力共振掃描等測試，評估腦部結構是否受損及找出病因。張又舉例，病人能輕易假裝認知功能受損，醫生要利用神經心理學知識判斷病人是否合作，惟辯方報告中未見以上方法。

至於辯方報告中的醫學文獻，張認為參考價值不大，例如有文獻反映，病人患認知功能障礙與感染新冠關係不大，反而失去嗅覺才有較大關聯。

此外，控方昨申請修改其中一項控罪中隱瞞行蹤的內容，即刪減「你在沒有離開的士的情况下，在上環高樂花園地下放下物品後回家」、「乘的士」，只保留被告「約晚上9時15分，離家前往灣仔Reserva Iberica Tapas Bar and Restaurant」的指控。控方表示，被告涉訛稱「離家前往餐廳」是檢控基礎，為讓案件更聚焦上述基礎才提出修改，不會對被告造成不公義的影響。辯方無反對，官批准修改。

【案件編號：KCS17697-9、17701/22】