明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

污水監測研涵流感 學者倡聚焦學校 急症醫生：無配套恐勞民傷財

【明報專訊】夏季流感季節未完，本港專家警告新冠和流感將每半年輪流爆發。醫務衛生局局長盧寵茂昨稱，新冠污水監測可預告社區爆發，當局擬將污水監測擴至涵蓋流感病毒。中大專家許樹昌認同污水檢驗有助預測病毒傳染趨勢；港大專家孔繁毅則建議重點監測學校污水，一旦病毒增加，應加強院舍防護。有急症室醫生質疑，如無配套支持，監察污水病毒只會勞民傷財、「得個『知』字」。

立法會衛生事務委員會昨討論冬季流感應對措施。盧寵茂稱，新冠污水監測已恆常化，有助預告社區感染，以往經驗顯示每當污水病毒量上升，社區爆發緊隨其後，故當局考慮將污水監測擴至流感病毒。

孔繁毅：倘病毒增 應加強院舍監測

中大呼吸系統科講座教授許樹昌向本報稱，污水監測有助客觀預示傳染趨勢，較現時依靠醫管局普通科門診蒐集上呼吸道樣本更準確。

港大醫學院內科學系傳染病科主任兼臨牀教授孔繁毅亦認同方案可行，建議重點監測學校污水，有助推斷病毒於整體社區活躍度；如病毒增加，應加強院舍監測，鼓勵院友和員工戴口罩，一旦爆發可盡早提供抗病毒藥。他強調接種流感疫苗是保護高危群組的最佳方法，如學童及醫護人員。

下周後期轉冷 料求診者升

公立醫院急症室醫生、醫學會會董李福基質疑，污水監測雖能預示流感爆發，若社區無應對措施，只會枉費心機，「究竟18區裏哪一區爆得最嚴重，市民可以怎麼做？你（當局）也沒有指引給他們，得個『知』字」。他說，公院內科病房長年爆滿、病牀短缺。近日有不少發燒或傷風咳嗽市民及院舍長者來急症室求醫，相信隨着天氣轉冷，求診個案將不斷上升。

天文台昨發出9日天氣預測，料今日最高30℃、最低25℃，預料下周後期有道冷鋒抵達華南，下周五最低氣溫降至23℃，下周六更跌至21℃。

公院加牀遠遜去年 醫局：按應變加牀

醫管局本年度增設103張新病牀應對冬季流感，另加開臨時病牀。有議員昨於會上質疑，加開牀數遠遜去年度394張新牀及逾800張臨時病牀。醫管局聯網服務總監鄧耀鏗回應稱，局方每年會為冬季流感預留最少800至1200張病牀，今年亦會按階段性應變計劃加牀，並利用私院低收費病牀及香港感染控制中心800張牀。

加拿大早有研究污水監測流感病毒，方法是將加拿大卡加利污水廠抽樣檢測到的病毒量與醫療服務的臨牀數據比較。研究人員本周在美國波士頓發表結果，研究顯示擴大污水監測新冠病毒的技術，能準確追蹤甲型流感、乙型流感及呼吸道合胞病毒。研究人員認為透過污水數據了解社區病毒的趨勢，有助查明病毒升溫地點，令醫生與醫院預先準備潛在的病毒爆發。

相關字詞﹕流感疫苗 污水監測 孔繁毅 許樹昌 新冠病毒 流感 醫務衛生局 盧寵茂

上 / 下一篇新聞

義務導師出獄再狎童 揭性罪冊漏洞 只適用於僱傭關係 義工未涵
義務導師出獄再狎童 揭性罪冊漏洞 只適用於僱傭關係 義工未涵
法改會去年倡擴至義工自僱者 保安局：正研建議增保護
法改會去年倡擴至義工自僱者 保安局：正研建議增保護
灣仔夜市重開 電續不穩 檔主：人流唔太多無所謂
灣仔夜市重開 電續不穩 檔主：人流唔太多無所謂
暴風下調航班紓滯留 學者質疑效用 指恢復航班困難大 影響轉機客、其他機場
暴風下調航班紓滯留 學者質疑效用 指恢復航班困難大 影響轉機客、其他機場
輿論指的士、旅巴、港鐵不載客 商會工會斥卸責前線
輿論指的士、旅巴、港鐵不載客 商會工會斥卸責前線
電騙網騙33人落網最小15歲 涉款逾700萬
電騙網騙33人落網最小15歲 涉款逾700萬
汽車業調查 逾八成稱港可發展氫能產業
汽車業調查 逾八成稱港可發展氫能產業
優基CAR-T生產獲發牌 當局稱限臨牀試驗
優基CAR-T生產獲發牌 當局稱限臨牀試驗
籲零針者打針 盧：市民或醒覺
籲零針者打針 盧：市民或醒覺
洪門宴瞞行蹤案 控方專家：王詩雅報告未見醫學測試
洪門宴瞞行蹤案 控方專家：王詩雅報告未見醫學測試
稱助下屬升職加薪索賄 主廚囚一年
稱助下屬升職加薪索賄 主廚囚一年
隔離設施電工涉向5工人索賄 控6罪
隔離設施電工涉向5工人索賄 控6罪
院舍經營者賄社署社工案 12月再訊
院舍經營者賄社署社工案 12月再訊
工聯會46人參選區會 25直選21三會間選 與民建聯協調否 吳秋北：良性競爭
工聯會46人參選區會 25直選21三會間選 與民建聯協調否 吳秋北：良性競爭
率70人下周赴「帶路」論壇 李家超：向國際介紹港專業
率70人下周赴「帶路」論壇 李家超：向國際介紹港專業
販毒罪成重審再上訴 服刑8年男子得直
販毒罪成重審再上訴 服刑8年男子得直
浸大設學業輔導導師 報告：大比例學生從未聯絡
浸大設學業輔導導師 報告：大比例學生從未聯絡
開槍警被起底案 被告：疑舊電腦丟棄後遭盜用
開槍警被起底案 被告：疑舊電腦丟棄後遭盜用
泳池重建地盤 工人墮兩米送院
泳池重建地盤 工人墮兩米送院
僱主迷姦印傭囚8年 前妻求情指疫情暴動致壓力 官批無關
僱主迷姦印傭囚8年 前妻求情指疫情暴動致壓力 官批無關
41年前狎胞妹 前工程師認罪囚7月
41年前狎胞妹 前工程師認罪囚7月
一豚豬手結業 至少6宗涉禮券投訴 總公司稱尋合作伙伴幫忙兌換
一豚豬手結業 至少6宗涉禮券投訴 總公司稱尋合作伙伴幫忙兌換
九市速遞：廣交會明開鑼 展商增一成 會場多5萬平方米 分三期至11．4
九市速遞：廣交會明開鑼 展商增一成 會場多5萬平方米 分三期至11．4
九市速遞：深倡推20招 完善金融科技體系
九市速遞：深倡推20招 完善金融科技體系
九市速遞：名牌南沙開首店旗艦店 最多補貼300萬
九市速遞：名牌南沙開首店旗艦店 最多補貼300萬
九市速遞：社保卡擬准港澳申 福利同內地人
九市速遞：社保卡擬准港澳申 福利同內地人
九市速遞：滴滴掃碼可搭深地鐵巴士
九市速遞：滴滴掃碼可搭深地鐵巴士
灣區手記：中英街 ／文：尚東美
灣區手記：中英街 ／文：尚東美
港大：92%中小生運動量不足 假日更少 倡「運動消費券」增基層童參與
港大：92%中小生運動量不足 假日更少 倡「運動消費券」增基層童參與
精神健康中心料本月增心理學家編制
精神健康中心料本月增心理學家編制
杏花邨青年吸氦氣不治
杏花邨青年吸氦氣不治
調查：七成校缺特別室 有老化致鼠患「爆渠」
調查：七成校缺特別室 有老化致鼠患「爆渠」
親兒出生後虐女友子 男子罪成
親兒出生後虐女友子 男子罪成
【Emily】疫下工程無凍結 歷時7年面世 魔雪奇緣新區 酒店套票$10039起
【Emily】疫下工程無凍結 歷時7年面世 魔雪奇緣新區 酒店套票$10039起
【Emily】陳恒鑌接任民建聯黨團召集人
【Emily】陳恒鑌接任民建聯黨團召集人
【Emily】前體育專員楊德強掌全運辦
【Emily】前體育專員楊德強掌全運辦
【Emily】地區事項統籌組改組 卓永興再巡灣仔阻街黑點
【Emily】地區事項統籌組改組 卓永興再巡灣仔阻街黑點