污水監測研涵流感 學者倡聚焦學校 急症醫生：無配套恐勞民傷財

立法會衛生事務委員會昨討論冬季流感應對措施。盧寵茂稱，新冠污水監測已恆常化，有助預告社區感染，以往經驗顯示每當污水病毒量上升，社區爆發緊隨其後，故當局考慮將污水監測擴至流感病毒。

孔繁毅：倘病毒增 應加強院舍監測

中大呼吸系統科講座教授許樹昌向本報稱，污水監測有助客觀預示傳染趨勢，較現時依靠醫管局普通科門診蒐集上呼吸道樣本更準確。

港大醫學院內科學系傳染病科主任兼臨牀教授孔繁毅亦認同方案可行，建議重點監測學校污水，有助推斷病毒於整體社區活躍度；如病毒增加，應加強院舍監測，鼓勵院友和員工戴口罩，一旦爆發可盡早提供抗病毒藥。他強調接種流感疫苗是保護高危群組的最佳方法，如學童及醫護人員。

下周後期轉冷 料求診者升

公立醫院急症室醫生、醫學會會董李福基質疑，污水監測雖能預示流感爆發，若社區無應對措施，只會枉費心機，「究竟18區裏哪一區爆得最嚴重，市民可以怎麼做？你（當局）也沒有指引給他們，得個『知』字」。他說，公院內科病房長年爆滿、病牀短缺。近日有不少發燒或傷風咳嗽市民及院舍長者來急症室求醫，相信隨着天氣轉冷，求診個案將不斷上升。

天文台昨發出9日天氣預測，料今日最高30℃、最低25℃，預料下周後期有道冷鋒抵達華南，下周五最低氣溫降至23℃，下周六更跌至21℃。

公院加牀遠遜去年 醫局：按應變加牀

醫管局本年度增設103張新病牀應對冬季流感，另加開臨時病牀。有議員昨於會上質疑，加開牀數遠遜去年度394張新牀及逾800張臨時病牀。醫管局聯網服務總監鄧耀鏗回應稱，局方每年會為冬季流感預留最少800至1200張病牀，今年亦會按階段性應變計劃加牀，並利用私院低收費病牀及香港感染控制中心800張牀。

加拿大早有研究污水監測流感病毒，方法是將加拿大卡加利污水廠抽樣檢測到的病毒量與醫療服務的臨牀數據比較。研究人員本周在美國波士頓發表結果，研究顯示擴大污水監測新冠病毒的技術，能準確追蹤甲型流感、乙型流感及呼吸道合胞病毒。研究人員認為透過污水數據了解社區病毒的趨勢，有助查明病毒升溫地點，令醫生與醫院預先準備潛在的病毒爆發。