汽車業調查 逾八成稱港可發展氫能產業

【明報專訊】香港汽車科技研發中心昨公布「香港氫能經濟發展報告及問卷調查結果」，提出各項氫能產業的發展建議，亦探討商用氫氣車的發展潛力。調查發現，逾八成受訪的行業持分者表示本港有潛力發展氫能產業，近九成支持公共交通多試用氫氣作燃料。報告亦指本港煤氣供應中一半為氫氣，加上供氣網絡遍佈全港，應用上較外地有優勢。
現有煤氣基建 具運輸優勢
調查由研發中心執行、城市大學協助，今年8至9月訪問88個行業持分者，如貨車營運商、汽車組裝商及設備商等。結果顯示，逾八成稱本港有潛力發展氫能，惟當中逾半指本港未有足夠配套。另逾半受訪者表示缺乏土地生產綠氫，約63%認為需從內地或外地，如澳洲、智利和南非進口氫氣，才可滿足本地氫氣需求。
九成撐公共交通多用氫能
汽車科技研發中心行政總裁張梓昌指出，全球大多數地區運輸氫氣均較困難，因液化氫氣須達零下兩百多度才可壓縮輸送，使運輸成本較高；而本港已有煤氣管道基礎設施，只需從燃氣中提取氫氣，並以碳捕捉技術收集剩餘含碳燃料，即可開發純氫供使用。
煤氣公司回應，現時供應本港人工燃氣中，約一半屬氫氣，並已於大埔煤氣廠設置氫氣提取設施及試驗，形容成效理想，日後用戶僅需裝設氫氣提取設施，便可透過煤氣管網抽取高純度氫氣。
半數指氫能車價格貴兩成可接受
氫能商用車方面，近九成受訪者支持增加公共交通試用氫氣燃料；約五成半則表示，若氫能車價格較一般車輛或電動車貴兩成以內，便願意轉用。城大能源及環境學院教授吳永豪稱，受訪者普遍青睞氫能商用車，即使成本較傳統或電動車高兩成，仍願轉用。
報告又建議政府建立氫能政策或法律監管框架，利用現存基建發展氫能設施；並為氫能產業提供發展誘因，例如氫能車買家可享稅務優惠，及增加人才培訓。