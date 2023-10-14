汽車業調查 逾八成稱港可發展氫能產業

現有煤氣基建 具運輸優勢

調查由研發中心執行、城市大學協助，今年8至9月訪問88個行業持分者，如貨車營運商、汽車組裝商及設備商等。結果顯示，逾八成稱本港有潛力發展氫能，惟當中逾半指本港未有足夠配套。另逾半受訪者表示缺乏土地生產綠氫，約63%認為需從內地或外地，如澳洲、智利和南非進口氫氣，才可滿足本地氫氣需求。

九成撐公共交通多用氫能

汽車科技研發中心行政總裁張梓昌指出，全球大多數地區運輸氫氣均較困難，因液化氫氣須達零下兩百多度才可壓縮輸送，使運輸成本較高；而本港已有煤氣管道基礎設施，只需從燃氣中提取氫氣，並以碳捕捉技術收集剩餘含碳燃料，即可開發純氫供使用。

煤氣公司回應，現時供應本港人工燃氣中，約一半屬氫氣，並已於大埔煤氣廠設置氫氣提取設施及試驗，形容成效理想，日後用戶僅需裝設氫氣提取設施，便可透過煤氣管網抽取高純度氫氣。

半數指氫能車價格貴兩成可接受

氫能商用車方面，近九成受訪者支持增加公共交通試用氫氣燃料；約五成半則表示，若氫能車價格較一般車輛或電動車貴兩成以內，便願意轉用。城大能源及環境學院教授吳永豪稱，受訪者普遍青睞氫能商用車，即使成本較傳統或電動車高兩成，仍願轉用。

報告又建議政府建立氫能政策或法律監管框架，利用現存基建發展氫能設施；並為氫能產業提供發展誘因，例如氫能車買家可享稅務優惠，及增加人才培訓。