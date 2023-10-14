電騙網騙33人落網最小15歲 涉款逾700萬

東九龍總區科技及財富罪案組早前鎖定一個「猜猜我是誰」本地詐騙集團，本周一至昨日（9至13日）採取行動，拘捕10名男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「串謀詐騙」，年齡15至51歲，包括集團主腦、骨幹成員及負責收取騙款者，部分被捕者有三合會背景，分別報稱無業、學生、廚師、倉務員、送貨員、建築工人等，疑與今年2至9月期間40宗電話騙案有關。

被騙事主年齡介乎60至93歲，損失金額1萬至37萬元不等，總金額432萬元。

招無業者或學生 利誘收「保釋金」

警方表示，涉案集團屬「金字塔」式結構營運，由一名主腦負責，指示骨幹成員招攬成員負責收取騙款，以「搵快錢」招徠，經網上社交平台、通訊軟件或接觸在娛樂場所流連的無業者或學生，以數百至數千元報酬利誘他們負責收取「保釋金」，當中最年輕被捕者為一名15歲中四學生。警方相信已瓦解一個活躍於東九龍總區「猜猜我是誰」電騙集團。

另外，東九龍總區同時偵破29宗科技罪案及騙案，包括網上購物、網上情緣、網上投資騙案及網上求職騙案等，共拘捕20男3女，年齡介乎19至64歲，涉及以欺騙手段取得財產、欺詐及洗黑錢等罪名，涉騙款280萬元。