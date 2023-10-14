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港聞

港聞二

輿論指的士、旅巴、港鐵不載客 商會工會斥卸責前線

【明報專訊】颱風「小犬」周日（8日）襲港，大批旅客在9號風球期間因港鐵及巴士等停駛而滯留港鐵站和機場，其中在機場乘搭的士一度要排隊逾3小時。坊間有意見指因當時只有少數的士提供服務，的士業議會昨發稿批評對行業不公，指滯留逾萬旅客，應使用集體運輸工具疏導，呼籲的士司機在惡劣極端天氣下，應以自身及乘客安全為先，勿冒險接客。多個運輸業工會昨召開記者會，批評如要求的士、旅遊巴和港鐵在颱風下服務是不負責任，形容前線司機對有關言論「怒不可遏」，不滿社會將疏散乘客責任推卸到前線司機。

的士業議會籲司機安全為先

運輸及物流局林世雄昨被問到近日有否與的士業界商討惡劣天氣下的安排，林表示局方、運輸署一向有就有關議題與業界溝通。

的士業議會副主席吳坤成昨向本報憶述 ，9號風球當日曾有運輸署人員向不同的士組織發問「點解咁少車」，當時業界已回應因保險問題。議會指雖有保險業界近日稱的士作為工作車，在8號風球下在道路上行駛仍受保險保障，但保單條款註明持有人須有責任採取合理步驟以防止受保汽車損毁，即保險公司隨時以車主在風球下仍駕駛屬不負責行為而拒保。一旦拒保，車主根本無能力承擔涉及第三者財物或人身受傷的巨額賠償責任；有業界過往曾因此條款而須賠償。吳形容，司機不會明知「有生意都唔做」，但如保險問題一直未清晰解決，車主及司機均不願冒險在風球下開工。

指保險未釐清 的士不會冒險

工聯職安健協會、 汽車交通運輸業總工會、香港鐵路工會聯合會昨批評，社會有人建議港鐵檢討9號風球下暫停所有露天路段的安排是不理前線死活；工會又形容官員當日聯絡的士業和非專利巴士往機場載客，是漠視司機和乘客安全問題，「失去應有的專業判斷」。

檢討鐵路停駛 工會：不理前線死活

工聯職安健協會認為，政府考慮颱風下疏散旅客是本末倒置，應安排旅客留在安全地方，冀當局檢討惡劣天氣交通安排時，應以安全為首要考慮因素，並應向社會解說，不要強迫司機在不安全情况下工作。

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