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港聞二

暴風下調航班紓滯留 學者質疑效用 指恢復航班困難大 影響轉機客、其他機場

【明報專訊】周日（8日）颱風「小犬」襲港，天文台晚上7時發出9號烈風或暴風風力增強信號，港鐵即暫停包括機場快線等露天路段列車服務，9號波懸掛期間83個航班降落，逾1.6萬旅客滯留機場。運輸及物流局長林世雄昨表示，當日情况有改善空間，政府除繼續與港鐵商討9號風球下機鐵停運安排外，機管局和民航處亦會優化航班編配機制，考慮颱風下適時啓動機制，調節航班數量，以便更有效處理客運大樓旅客人流。有航空學者認為暫停航班升降恐影響其他機場及轉機旅客，恢復航班亦會面對很大困難。

林世雄和機管局行政總裁林天福昨會見傳媒，林世雄提到8號或更高信號生效時，旅客和市民應盡量留在室內暫避。他又稱，香港作為國際航空樞紐，在風暴期間亦盡量讓航班繼續升降，以減少滯留外地港人及在港等轉機的乘客。

林天福指出，天文台改發9號風球後，機管局已透過公共廣播不斷通知機場內旅客陸路交通因大風停駛，並勸喻旅客盡量留在機場大樓。他認同日後再出現大批旅客逗留，會做好旅客溝通，同時讓旅客感到安全和舒適。

研的士派籌 旅客可休息等候

當晚機場有大批旅客排隊乘搭的士，甚至有旅客等候6小時。林天福強調旅客安全最重要，不鼓勵打風期間離開。他形容香港機場有「全港最強公共Wi-fi」，旅客可在機場上網；且「打風幾個鐘好快過」，旅客逗留也沒問題。他又稱機管局會研究的士排隊派籌方法，讓旅客拿籌後可在機場休息等候。

中大航空政策研究中心政策及知識轉移主任袁志樂認為，香港機場與其他機場連接緊密，如航班未能正常升降，將影響其他機場運作；而本港恢復航班亦會面對很大困難，轉機旅客也受影響。

學者：機場運作與風球沒直接關係

袁又表示，「機場運作與風球無直接關係」，即使全港颳大風，若赤鱲角風小，考慮風力和風向下，飛機可正常升降。他建議當局日後應將旅客疏散至東涌和即將在機場附近落成的商場和酒店，此舉較調節航班數量更有效疏導人流。

實政圓桌立法會議員田北辰早前建議政府向港鐵撥款，為現有露天路段加上蓋，林世雄昨稱需考慮路段結構承受力等因素，認為建議「未必可取」。田北辰昨稱非常失望，「一個負責任政府是否應該先看看技術可行與否？」他又認為政府不應「一刀切」勸喻旅客留機場，應給選擇，建議當局與旅遊巴業界制訂後備機制，讓旅巴公司在9號風球發出兩小時內，調派巴士到機場接載旅客。

林世雄：露天鐵路加蓋未必可取

港鐵回覆查詢稱，現時惡劣天氣下的服務安排均以乘客、員工及鐵路設施安全為大前提，若在惡劣天氣下安排列車行駛，會威脅乘客及員工安全；又稱會不時檢討颱風期間安排，並與政府、相關持份者討論惡劣天氣下的列車服務。

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