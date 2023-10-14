灣仔夜市重開 電續不穩 檔主：人流唔太多無所謂

灣仔「海濱藝遊坊」、堅尼地城「堅農夜市」首階段月初結束，兩夜市第二階段原定上周末重開，因颱風「小犬」襲港延至昨日起一連3日開放，其中灣仔夜市下周末重陽節假期（20至23日）會再開放。

增放映會等活動 未見檔口現人龍

據記者觀察，昨午5時前大部分乾貨及熟食攤檔仍在準備未開放，場內人流稀疏，至傍晚6時熟食區開放，人流漸多。昨晚7時半起現場新增電影放映會等活動，但未見有檔口出現人龍。次階段夜市亦見新攤檔，提供棉花糖機及夾公仔機等。

不少檔主均向記者稱人流遜於首階段。於熟食區賣花茶的羅先生稱，首階段日均賣600至800支花茶，生意額近萬元，昨晚人流明顯較首階段適逢中秋及國慶假期少，生意「做到（首階段）一半已經還得神落」。他說，以此人流如夜市恒常化後收取租金，假設日租約1000元，計及人手成本，日均只能有5%利潤，需再考慮會否繼續參與。

稱生意遜中秋九成 檔主嘆「捱埋佢」

於乾貨區賣唧唧冰及魚蛋的檔主黃先生則稱，首階段曾兩小時內做3000元生意，昨晚同一時間只有200元生意，大跌逾九成，人流少或與次階段沒有無人機表演及少了遊客有關，形容繼續擺檔只是「捱埋佢」。

除人流減少，據記者觀察，早前場內電力供應問題昨日仍未完全解決，乾貨區及場內舞台表演區昨晚約7時半最少兩次斷電，每次維持數十秒至數分鐘。檔主黃先生嘆「雪櫃斷電點賣冰」，但形容自經歷首階段夜市電力不穩已習慣，笑言「人流都唔係咁多，無所謂啦」。

賣豬肉乾的檔主周先生稱，攤位昨晚7時半前曾斷電，兩小時內斷電3次影響銷情，因其攤檔靠現場用電磁爐炒香豬肉吸客，料生意比首階段少六成。