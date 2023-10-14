明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

灣仔夜市重開 電續不穩 檔主：人流唔太多無所謂

【明報專訊】多個響應政府「香港夜繽紛」活動的夜市昨再開放，包括灣仔海濱夜市「海濱藝遊坊」。不少檔主稱人流較首階段適逢中秋及國慶假期少，估計因沒有無人機表演及少了內地客；有檔主認為人流較首階段減半，形容今輪如仍有上周一半生意額已「還得神落」；有檔主更稱前周兩小時做3000元生意，昨開檔兩小時生意額僅200元。另灣仔夜市攤檔首階段曾出現電力供應問題，據本報記者觀察，昨晚乾貨區攤檔仍供電不穩，數小時內多次短暫停電數分鐘。有受影響檔主稱「預咗」，笑言「人流都唔係咁多，無所謂啦」。

灣仔「海濱藝遊坊」、堅尼地城「堅農夜市」首階段月初結束，兩夜市第二階段原定上周末重開，因颱風「小犬」襲港延至昨日起一連3日開放，其中灣仔夜市下周末重陽節假期（20至23日）會再開放。

增放映會等活動 未見檔口現人龍

據記者觀察，昨午5時前大部分乾貨及熟食攤檔仍在準備未開放，場內人流稀疏，至傍晚6時熟食區開放，人流漸多。昨晚7時半起現場新增電影放映會等活動，但未見有檔口出現人龍。次階段夜市亦見新攤檔，提供棉花糖機及夾公仔機等。

不少檔主均向記者稱人流遜於首階段。於熟食區賣花茶的羅先生稱，首階段日均賣600至800支花茶，生意額近萬元，昨晚人流明顯較首階段適逢中秋及國慶假期少，生意「做到（首階段）一半已經還得神落」。他說，以此人流如夜市恒常化後收取租金，假設日租約1000元，計及人手成本，日均只能有5%利潤，需再考慮會否繼續參與。

稱生意遜中秋九成 檔主嘆「捱埋佢」

於乾貨區賣唧唧冰及魚蛋的檔主黃先生則稱，首階段曾兩小時內做3000元生意，昨晚同一時間只有200元生意，大跌逾九成，人流少或與次階段沒有無人機表演及少了遊客有關，形容繼續擺檔只是「捱埋佢」。

除人流減少，據記者觀察，早前場內電力供應問題昨日仍未完全解決，乾貨區及場內舞台表演區昨晚約7時半最少兩次斷電，每次維持數十秒至數分鐘。檔主黃先生嘆「雪櫃斷電點賣冰」，但形容自經歷首階段夜市電力不穩已習慣，笑言「人流都唔係咁多，無所謂啦」。

賣豬肉乾的檔主周先生稱，攤位昨晚7時半前曾斷電，兩小時內斷電3次影響銷情，因其攤檔靠現場用電磁爐炒香豬肉吸客，料生意比首階段少六成。

上 / 下一篇新聞

義務導師出獄再狎童 揭性罪冊漏洞 只適用於僱傭關係 義工未涵
義務導師出獄再狎童 揭性罪冊漏洞 只適用於僱傭關係 義工未涵
法改會去年倡擴至義工自僱者 保安局：正研建議增保護
法改會去年倡擴至義工自僱者 保安局：正研建議增保護
暴風下調航班紓滯留 學者質疑效用 指恢復航班困難大 影響轉機客、其他機場
暴風下調航班紓滯留 學者質疑效用 指恢復航班困難大 影響轉機客、其他機場
輿論指的士、旅巴、港鐵不載客 商會工會斥卸責前線
輿論指的士、旅巴、港鐵不載客 商會工會斥卸責前線
電騙網騙33人落網最小15歲 涉款逾700萬
電騙網騙33人落網最小15歲 涉款逾700萬
汽車業調查 逾八成稱港可發展氫能產業
汽車業調查 逾八成稱港可發展氫能產業
優基CAR-T生產獲發牌 當局稱限臨牀試驗
優基CAR-T生產獲發牌 當局稱限臨牀試驗
污水監測研涵流感 學者倡聚焦學校 急症醫生：無配套恐勞民傷財
污水監測研涵流感 學者倡聚焦學校 急症醫生：無配套恐勞民傷財
籲零針者打針 盧：市民或醒覺
籲零針者打針 盧：市民或醒覺
洪門宴瞞行蹤案 控方專家：王詩雅報告未見醫學測試
洪門宴瞞行蹤案 控方專家：王詩雅報告未見醫學測試
稱助下屬升職加薪索賄 主廚囚一年
稱助下屬升職加薪索賄 主廚囚一年
隔離設施電工涉向5工人索賄 控6罪
隔離設施電工涉向5工人索賄 控6罪
院舍經營者賄社署社工案 12月再訊
院舍經營者賄社署社工案 12月再訊
工聯會46人參選區會 25直選21三會間選 與民建聯協調否 吳秋北：良性競爭
工聯會46人參選區會 25直選21三會間選 與民建聯協調否 吳秋北：良性競爭
率70人下周赴「帶路」論壇 李家超：向國際介紹港專業
率70人下周赴「帶路」論壇 李家超：向國際介紹港專業
販毒罪成重審再上訴 服刑8年男子得直
販毒罪成重審再上訴 服刑8年男子得直
浸大設學業輔導導師 報告：大比例學生從未聯絡
浸大設學業輔導導師 報告：大比例學生從未聯絡
開槍警被起底案 被告：疑舊電腦丟棄後遭盜用
開槍警被起底案 被告：疑舊電腦丟棄後遭盜用
泳池重建地盤 工人墮兩米送院
泳池重建地盤 工人墮兩米送院
僱主迷姦印傭囚8年 前妻求情指疫情暴動致壓力 官批無關
僱主迷姦印傭囚8年 前妻求情指疫情暴動致壓力 官批無關
41年前狎胞妹 前工程師認罪囚7月
41年前狎胞妹 前工程師認罪囚7月
一豚豬手結業 至少6宗涉禮券投訴 總公司稱尋合作伙伴幫忙兌換
一豚豬手結業 至少6宗涉禮券投訴 總公司稱尋合作伙伴幫忙兌換
九市速遞：廣交會明開鑼 展商增一成 會場多5萬平方米 分三期至11．4
九市速遞：廣交會明開鑼 展商增一成 會場多5萬平方米 分三期至11．4
九市速遞：深倡推20招 完善金融科技體系
九市速遞：深倡推20招 完善金融科技體系
九市速遞：名牌南沙開首店旗艦店 最多補貼300萬
九市速遞：名牌南沙開首店旗艦店 最多補貼300萬
九市速遞：社保卡擬准港澳申 福利同內地人
九市速遞：社保卡擬准港澳申 福利同內地人
九市速遞：滴滴掃碼可搭深地鐵巴士
九市速遞：滴滴掃碼可搭深地鐵巴士
灣區手記：中英街 ／文：尚東美
灣區手記：中英街 ／文：尚東美
港大：92%中小生運動量不足 假日更少 倡「運動消費券」增基層童參與
港大：92%中小生運動量不足 假日更少 倡「運動消費券」增基層童參與
精神健康中心料本月增心理學家編制
精神健康中心料本月增心理學家編制
杏花邨青年吸氦氣不治
杏花邨青年吸氦氣不治
調查：七成校缺特別室 有老化致鼠患「爆渠」
調查：七成校缺特別室 有老化致鼠患「爆渠」
親兒出生後虐女友子 男子罪成
親兒出生後虐女友子 男子罪成
【Emily】疫下工程無凍結 歷時7年面世 魔雪奇緣新區 酒店套票$10039起
【Emily】疫下工程無凍結 歷時7年面世 魔雪奇緣新區 酒店套票$10039起
【Emily】陳恒鑌接任民建聯黨團召集人
【Emily】陳恒鑌接任民建聯黨團召集人
【Emily】前體育專員楊德強掌全運辦
【Emily】前體育專員楊德強掌全運辦
【Emily】地區事項統籌組改組 卓永興再巡灣仔阻街黑點
【Emily】地區事項統籌組改組 卓永興再巡灣仔阻街黑點