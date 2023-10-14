明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

法改會去年倡擴至義工自僱者 保安局：正研建議增保護

【明報專訊】「義教」導師非禮案揭發性罪行定罪紀錄查核機制不包括義工，存有明顯漏洞。早於去年5月，法律改革委員會發表《性罪行檢討中的判刑及相關事項》報告書，建議將查核機制擴展至所有志願工作者。法改會成員、資深大律師譚允芝同意應加快落實法改會的建議；保安局回覆查詢稱，正研究法改會建議，以加強對兒童及精神上無行為能力人士的保護，並適時與相關持份者就優化建議保持溝通。

陳校長：會要求聲明 一般獲配合

性罪行紀錄查核機制自2011年12月實施至今近10年，學校、殘疾人士院舍、私營補習中心等機構可要求求職者提供性罪行紀錄查核結果，有關查核由求職者向警方申請，目前不包括義務導師。非牟利機構「陳校長免費補習天地」創辦人陳葒表示，其機構替義務導師和學生配對前，會安排與導師會面，聲明有否性罪行並提供文件佐證，導師一般均會配合，否則將影響配對。

有NGO憂礙募義工 法改：保障要足

法改會2022年5月發表報告書，建議將性罪行查核機制範圍擴至最大，涵蓋所有現有僱員、自僱者及志願工作者。曾有非政府機構提出，機制涵蓋義工可能令人對參加志願工作卻步，但法改會性罪行檢討小組委員會認為，志願工作者和僱員一樣有機會接觸兒童，為提供充分保障，將志願工作者納入機制為合宜做法。

至於查核機制會否包括常見的私人補習導師，法改會報告稱，若按建議擴大性罪行查核機制的範圍，加入私人導師或其他為兒童提供服務的自僱者，家長就可利用僱主身分要求查核導師性罪行。

相關字詞﹕保安局 性罪行定罪紀錄查核機制 法改會

上 / 下一篇新聞

義務導師出獄再狎童 揭性罪冊漏洞 只適用於僱傭關係 義工未涵
義務導師出獄再狎童 揭性罪冊漏洞 只適用於僱傭關係 義工未涵
灣仔夜市重開 電續不穩 檔主：人流唔太多無所謂
灣仔夜市重開 電續不穩 檔主：人流唔太多無所謂
暴風下調航班紓滯留 學者質疑效用 指恢復航班困難大 影響轉機客、其他機場
暴風下調航班紓滯留 學者質疑效用 指恢復航班困難大 影響轉機客、其他機場
輿論指的士、旅巴、港鐵不載客 商會工會斥卸責前線
輿論指的士、旅巴、港鐵不載客 商會工會斥卸責前線
電騙網騙33人落網最小15歲 涉款逾700萬
電騙網騙33人落網最小15歲 涉款逾700萬
汽車業調查 逾八成稱港可發展氫能產業
汽車業調查 逾八成稱港可發展氫能產業
優基CAR-T生產獲發牌 當局稱限臨牀試驗
優基CAR-T生產獲發牌 當局稱限臨牀試驗
污水監測研涵流感 學者倡聚焦學校 急症醫生：無配套恐勞民傷財
污水監測研涵流感 學者倡聚焦學校 急症醫生：無配套恐勞民傷財
籲零針者打針 盧：市民或醒覺
籲零針者打針 盧：市民或醒覺
洪門宴瞞行蹤案 控方專家：王詩雅報告未見醫學測試
洪門宴瞞行蹤案 控方專家：王詩雅報告未見醫學測試
稱助下屬升職加薪索賄 主廚囚一年
稱助下屬升職加薪索賄 主廚囚一年
隔離設施電工涉向5工人索賄 控6罪
隔離設施電工涉向5工人索賄 控6罪
院舍經營者賄社署社工案 12月再訊
院舍經營者賄社署社工案 12月再訊
工聯會46人參選區會 25直選21三會間選 與民建聯協調否 吳秋北：良性競爭
工聯會46人參選區會 25直選21三會間選 與民建聯協調否 吳秋北：良性競爭
率70人下周赴「帶路」論壇 李家超：向國際介紹港專業
率70人下周赴「帶路」論壇 李家超：向國際介紹港專業
販毒罪成重審再上訴 服刑8年男子得直
販毒罪成重審再上訴 服刑8年男子得直
浸大設學業輔導導師 報告：大比例學生從未聯絡
浸大設學業輔導導師 報告：大比例學生從未聯絡
開槍警被起底案 被告：疑舊電腦丟棄後遭盜用
開槍警被起底案 被告：疑舊電腦丟棄後遭盜用
泳池重建地盤 工人墮兩米送院
泳池重建地盤 工人墮兩米送院
僱主迷姦印傭囚8年 前妻求情指疫情暴動致壓力 官批無關
僱主迷姦印傭囚8年 前妻求情指疫情暴動致壓力 官批無關
41年前狎胞妹 前工程師認罪囚7月
41年前狎胞妹 前工程師認罪囚7月
一豚豬手結業 至少6宗涉禮券投訴 總公司稱尋合作伙伴幫忙兌換
一豚豬手結業 至少6宗涉禮券投訴 總公司稱尋合作伙伴幫忙兌換
九市速遞：廣交會明開鑼 展商增一成 會場多5萬平方米 分三期至11．4
九市速遞：廣交會明開鑼 展商增一成 會場多5萬平方米 分三期至11．4
九市速遞：深倡推20招 完善金融科技體系
九市速遞：深倡推20招 完善金融科技體系
九市速遞：名牌南沙開首店旗艦店 最多補貼300萬
九市速遞：名牌南沙開首店旗艦店 最多補貼300萬
九市速遞：社保卡擬准港澳申 福利同內地人
九市速遞：社保卡擬准港澳申 福利同內地人
九市速遞：滴滴掃碼可搭深地鐵巴士
九市速遞：滴滴掃碼可搭深地鐵巴士
灣區手記：中英街 ／文：尚東美
灣區手記：中英街 ／文：尚東美
港大：92%中小生運動量不足 假日更少 倡「運動消費券」增基層童參與
港大：92%中小生運動量不足 假日更少 倡「運動消費券」增基層童參與
精神健康中心料本月增心理學家編制
精神健康中心料本月增心理學家編制
杏花邨青年吸氦氣不治
杏花邨青年吸氦氣不治
調查：七成校缺特別室 有老化致鼠患「爆渠」
調查：七成校缺特別室 有老化致鼠患「爆渠」
親兒出生後虐女友子 男子罪成
親兒出生後虐女友子 男子罪成
【Emily】疫下工程無凍結 歷時7年面世 魔雪奇緣新區 酒店套票$10039起
【Emily】疫下工程無凍結 歷時7年面世 魔雪奇緣新區 酒店套票$10039起
【Emily】陳恒鑌接任民建聯黨團召集人
【Emily】陳恒鑌接任民建聯黨團召集人
【Emily】前體育專員楊德強掌全運辦
【Emily】前體育專員楊德強掌全運辦
【Emily】地區事項統籌組改組 卓永興再巡灣仔阻街黑點
【Emily】地區事項統籌組改組 卓永興再巡灣仔阻街黑點