法改會去年倡擴至義工自僱者 保安局：正研建議增保護

陳校長：會要求聲明 一般獲配合

性罪行紀錄查核機制自2011年12月實施至今近10年，學校、殘疾人士院舍、私營補習中心等機構可要求求職者提供性罪行紀錄查核結果，有關查核由求職者向警方申請，目前不包括義務導師。非牟利機構「陳校長免費補習天地」創辦人陳葒表示，其機構替義務導師和學生配對前，會安排與導師會面，聲明有否性罪行並提供文件佐證，導師一般均會配合，否則將影響配對。

有NGO憂礙募義工 法改：保障要足

法改會2022年5月發表報告書，建議將性罪行查核機制範圍擴至最大，涵蓋所有現有僱員、自僱者及志願工作者。曾有非政府機構提出，機制涵蓋義工可能令人對參加志願工作卻步，但法改會性罪行檢討小組委員會認為，志願工作者和僱員一樣有機會接觸兒童，為提供充分保障，將志願工作者納入機制為合宜做法。

至於查核機制會否包括常見的私人補習導師，法改會報告稱，若按建議擴大性罪行查核機制的範圍，加入私人導師或其他為兒童提供服務的自僱者，家長就可利用僱主身分要求查核導師性罪行。