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義務導師出獄再狎童 揭性罪冊漏洞 只適用於僱傭關係 義工未涵

【明報專訊】現年35歲男子去年替社區中心擔任義務導師，上課時伸手入6歲女童裙底摸私處，被同場女導師察覺異樣。他昨在區域法院承認一項非禮罪，並揭發他早年亦以「義教」為名替兩名女童補習時非禮她們，2015年判囚5年2個月，2018年刑滿出獄，去年故伎重施犯下本案。暫委法官高偉雄關注性罪行定罪紀錄查核只適用於僱傭關係，不包括義務性質工作。控方確認涉案社區中心不會查核義務導師性罪行紀錄。案件押後至11月6日判刑，其間被告還押小欖精神病治療中心，並索取事主創傷報告及被告精神和心理報告。

被告程家倫（35歲、現時無業）承認2022年10月12日在香港仔某社區中心猥褻侵犯當時6歲的女童X。

控方案情稱，X於2022年7月起在涉案社區中心參加小組補習班，被告為義務導師。案發當日下午4時，X在被告和女導師監督下參加補習班，女導師留意到他們二人互動奇怪。最初X、被告和另一女童坐在房間後面一張枱，X坐在被告左邊，另一女童坐在被告右邊，被告之後令X坐在他雙腿之間。被告亦把身體靠前，多次用自己面頰貼住X面頰。女導師下課後將情况告知X母親Y。

社區中心上課摸女童私處 被告認罪

查問下X透露一名男子在上課時掀起她的裙，並伸手入內褲摸私處，Y於是報警。X在錄影會面中稱案發時「男導師」正說故事，其後她站在男導師雙腿之間，但嘗試走開時對方不讓她離開，更伸手入裙底非禮，用同一隻手指觸摸她私處範圍多次，差不多下課時才停手。X同日接受檢驗，發現私處外圍有輕微紅斑。案情稱，相信該男導師便是被告。

早年判囚62月 求情承諾不再教童

翻查資料，被告2009年參加義務工作發展局的計劃，為有需要學童免費補習。2011至2014年他「上門」替兩名分別6歲和7歲女童補習期間摸二人胸部和私處，更用手機拍下其中一名女童裸露片段。警方調查後發現被告家中電腦和記憶卡存放逾18萬張兒童色情照片和800段影片。他承認非禮、製作及管有兒童因色情物品共8罪，判監5年2個月。當時辯方求情稱被告自知有嚴重心理問題，願意治療，承諾出獄後不再教孩童。

【案件編號：DCCC 188/23】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕區域法院 非禮女童 性罪行定罪紀錄查核機制 義工

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