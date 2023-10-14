灣區手記：中英街 ／文：尚東美

出發當日，一眾團員搭大巴，以為一切順利，誰知到達中英街車輛進出的關口，有兩名警員上車檢查證件，看到小記的回鄉證便詢問有沒有「黃證」（多次往返證件），這是小記第一次去中英街，被問到一頭霧水，幸有團隊負責人「救場」，表示已與中英街管理局報備，警員便只收了記者的回鄉證，下車辦理手續。等了幾分鐘，警員回來表示持回鄉證者都要下車辦理單次通行證，與小記同行的團員A也持回鄉證，聽罷笑說「太慘了」。

有中英街管理局的工作人員協助，辦證過程倒算順利，很快就得到一張印着「沙頭角邊境特別管理區通行證」的白色紙。但團隊負責人此前或與A溝通有誤，以為A不參與旅程而沒報備，結果無法進入中英街。記者疑惑難道不能即時辦理嗎，該工作人員表示，除了住在中英街的香港居民，普通香港居民不能從深圳進入中英街，只能從香港進入，而小記作為「特殊人員」也須提前報備。

中英街在歷史上本來是敵對最前線，至回歸再到今天要融合建設沙頭角深港國際旅遊消費合作區，但似乎仍遇歷史遺留的機制問題。管理人員笑稱要解決就「你來這邊買房子吧」。

參觀結束後，小記特意問管理人員是否仍須走行人通道，工作人員表示不用，直接坐巴士出去即可；不過到關口還是被通知要下車。眾目睽睽下被「趕下車」兩次，真有點尷尬。

文：尚東美