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一豚豬手結業 至少6宗涉禮券投訴 總公司稱尋合作伙伴幫忙兌換

【明報專訊】在本港有17間分店的連鎖食品店「一豚豬手」前晚（12日）表示，因營運成本倍增，連月來陸續有加盟商提出結束經營。對於有網民報稱仍有大量套票未使用，「一豚豬手」總公司表示與加盟商有糾紛，正採取法律行動解決，亦會積極尋求其他合作伙伴幫忙兌換禮券。消委會總幹事黃鳳嫺昨稱，共收到至少6宗消費者投訴，追討金額合共1350元。

指加盟商結業存糾紛 興訟解決

另外，積金局表示十分關注「一豚豬手」結業事件，指店舖經營者康歷企業公司屢次拖欠強積金供款，2022年初起局方已為80名受影響員工追回63萬元款項；目前該公司仍拖欠30名員工今年4至8月的強積金供款，涉及約13萬元。

「一豚豬手」總公司前晚在其fb發文，稱疫情及通關後，食材價格不斷上升，經濟復蘇不如預期，店舖的租金升幅驚人，成本壓力瞬間倍增，對加盟商經營造成困難。因此，總公司連月來陸續收到加盟商提出結束營業的意願，表明無法履行與總公司的合作協定。總公司亦承認與加盟商有糾紛，正採取法律行動解決。對於有網民報稱仍有大量套票未使用，總公司表示會積極尋求其他合作伙伴幫忙兌換禮券，稍後會分階段處理。

黃鳳嫺昨在電台節目表示，目前收到至少6宗相關投訴，主要涉及未能兌現禮券，涉款金額合共1350元。她說，有投訴人早於一至兩個月前購入禮券，擔心將來不能兌現，懷疑商戶涉欺騙顧客。黃鳳嫺提醒各商戶，如果在出售預繳式禮券時，無理由相信可以履行交易承諾，便有可能觸犯《商品說明條例》下「不當地接受付款」的罪行。

相關字詞﹕一豚豬手

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