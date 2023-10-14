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港聞

港聞二

僱主迷姦印傭囚8年 前妻求情指疫情暴動致壓力 官批無關

【明報專訊】已婚男子兩年前誘使印傭服食含安眠藥的龜苓膏，趁機強姦她，並給予2000元報酬。印傭事後懷孕須墮胎，男子則和太太離婚。男子昨於高院承認強姦、施用藥物以獲得或便利作非法的性行為，以及作出一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為共3罪，判囚8年。法官批評，被告前妻在求情信稱近年疫情和「暴動」造成經濟壓力，但看不到他犯案和財政壓力有何關係。

被告李沛洪（案發時58歲）任職冷氣工程公司東主，案發時和太太育有兩名女兒，兩人現已離婚。案情指印傭X（案發時23歲）從2021年7月開始於被告家中工作。事發於同年11月21日晚上，被告叫X到客廳吃龜苓膏，X服食後暈眩無力。被告將X扶到牀上，脫去X的褲子，以雙手狎弄X的身體。X揮手阻止被告不果，被告陰莖插入X陰部，沒有使用安全套。

官質疑財困仍付2000元封口

X當晚問被告如果太太發現怎麼辦，被告就將2000元現金塞入X的褲袋，着X不要告訴別人。X後來報警求助和驗出懷孕，於2022年1月做墮胎手術，流產胎驗出被告的DNA。化驗師另在X的尿液驗出安眠藥唑吡坦（Zolpidem），精神科專家估計X當時服用超過一粒，因此出現暈眩徵狀。閉路電視拍到被告案發翌日拿着膠袋離開寓所，被告警誡下承認丟走和X性交時所穿的上衣，因他害怕被控強姦。

辯方求情稱被告僅衝動下犯案，案發後已和太太離婚，變賣物業且將全部款項交予前妻。前妻則在求情信表示，「自從香港經歷暴動和疫情，近幾年搵食艱難」，被告事業不順而承受壓力，做出偏激行為。暫委法官郭棟明反駁，不理解為何經濟壓力驅使被告犯案，反問若被告有經濟困難，為何會向X支付2000元報酬避免X報警。

郭官強調本案情節嚴重，X離鄉別井來港工作，法庭有責任保障像X一樣容易受傷害的人，而且被告有預謀誘使X服食安眠藥，奪去X的處子之身，均是加刑因素。郭官斥被告對X的歉意流於表面，並無實質作為，除了認罪沒有進一步減刑理由，判被告入獄8年。

【案件編號：HCCC138/23】

相關字詞﹕高等法院 意圖妨礙司法公正 施用藥物以獲得或便利作非法的性行為 強姦罪 印傭

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