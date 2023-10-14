浸大設學業輔導導師 報告：大比例學生從未聯絡

【明報專訊】大學教育資助委員會轄下的質素保證局昨日公布浸會大學的質素核證報告，報告就浸大支援學生方面提出兩項建議，當中提及「頗大比例」學生從未聯絡其學業輔導導師，不符導師須與學生保持定期聯繫的建議，報告建議校方審視各學系之間學業輔導導師及學生比例的差異。有學生稱，只在入學初期應導師邀請一同午膳一次，其後再無聯絡，亦有學生不曾與導師見面。報告另建議，浸大訂明編配予研究生的教學職責範圍。
現時浸會大學設學業輔導計劃，每名學生獲分配一名學業輔導導師，後者將透過個別諮詢、小組討論和學院活動，與學生定期聯繫，部分學院建議每學年會見至少6小時。不過前述報告指出，部分課程的學生在學業輔導活動上的參與度不高，「頗大比例」從未聯絡其導師，而不同學系間的導師學生比例存在差異，促校方檢視相關規約。
「科目欠交集 僅飯敘一次」
浸大傳理學院四年級生Anthony表示，入學初期曾應導師邀請共晉一次午餐，不過之後再無聯絡。他憶述，該次「飯聚」另有8名不同年級及主修的同學，席間導師曾鼓勵學生隨時找他吃飯、閒聊，亦約定每學期聚會一次，不過對方任教的並非其專修科目，「沒有很多交集或很熟」，故不曾向對方求助。
校方：盡快檢視改善
根據浸大各學院官網，傳理學院設約50名輔導導師，各獲分配3至4名學生，商學院有約100名導師，其餘學院則未有透露導師人數，而各學系的具體做法亦有不同。浸大表示，將盡快檢視和改善學業輔導計劃，並在全面評估學系及課程層面的運作後，制訂及推行包括合適的學業輔導導師與學生比例等改善措施 。
此外，浸大研究課程研究生的必修基礎課程亦包括培養教學技巧等內容，各學院可自行調整整體教學時數安排，但上限設定為每周17小時。報告指出，只有少數研究生的教學工作時數達17小時，大多數的每周教學工作約3至4小時，學院之間亦存在差異，建議浸大檢討編配予研究課程研究生的准許教學時數上限。浸大表示將檢討有關政策及安排。
報告另列舉浸大在教與學、學生學習評核等方面的6項措施屬「良好實踐做法」，包括將不計學分的大學生活課程列作畢業要求等。
浸大是質素保證局「第三輪大學質素核證報告」中首間公布的大學，其他大學的報告會陸續公布。