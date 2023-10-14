明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

浸大設學業輔導導師 報告：大比例學生從未聯絡

【明報專訊】大學教育資助委員會轄下的質素保證局昨日公布浸會大學的質素核證報告，報告就浸大支援學生方面提出兩項建議，當中提及「頗大比例」學生從未聯絡其學業輔導導師，不符導師須與學生保持定期聯繫的建議，報告建議校方審視各學系之間學業輔導導師及學生比例的差異。有學生稱，只在入學初期應導師邀請一同午膳一次，其後再無聯絡，亦有學生不曾與導師見面。報告另建議，浸大訂明編配予研究生的教學職責範圍。

現時浸會大學設學業輔導計劃，每名學生獲分配一名學業輔導導師，後者將透過個別諮詢、小組討論和學院活動，與學生定期聯繫，部分學院建議每學年會見至少6小時。不過前述報告指出，部分課程的學生在學業輔導活動上的參與度不高，「頗大比例」從未聯絡其導師，而不同學系間的導師學生比例存在差異，促校方檢視相關規約。

「科目欠交集　僅飯敘一次」

浸大傳理學院四年級生Anthony表示，入學初期曾應導師邀請共晉一次午餐，不過之後再無聯絡。他憶述，該次「飯聚」另有8名不同年級及主修的同學，席間導師曾鼓勵學生隨時找他吃飯、閒聊，亦約定每學期聚會一次，不過對方任教的並非其專修科目，「沒有很多交集或很熟」，故不曾向對方求助。

校方：盡快檢視改善

根據浸大各學院官網，傳理學院設約50名輔導導師，各獲分配3至4名學生，商學院有約100名導師，其餘學院則未有透露導師人數，而各學系的具體做法亦有不同。浸大表示，將盡快檢視和改善學業輔導計劃，並在全面評估學系及課程層面的運作後，制訂及推行包括合適的學業輔導導師與學生比例等改善措施 。

此外，浸大研究課程研究生的必修基礎課程亦包括培養教學技巧等內容，各學院可自行調整整體教學時數安排，但上限設定為每周17小時。報告指出，只有少數研究生的教學工作時數達17小時，大多數的每周教學工作約3至4小時，學院之間亦存在差異，建議浸大檢討編配予研究課程研究生的准許教學時數上限。浸大表示將檢討有關政策及安排。

報告另列舉浸大在教與學、學生學習評核等方面的6項措施屬「良好實踐做法」，包括將不計學分的大學生活課程列作畢業要求等。

浸大是質素保證局「第三輪大學質素核證報告」中首間公布的大學，其他大學的報告會陸續公布。

上 / 下一篇新聞

義務導師出獄再狎童 揭性罪冊漏洞 只適用於僱傭關係 義工未涵
義務導師出獄再狎童 揭性罪冊漏洞 只適用於僱傭關係 義工未涵
法改會去年倡擴至義工自僱者 保安局：正研建議增保護
法改會去年倡擴至義工自僱者 保安局：正研建議增保護
灣仔夜市重開 電續不穩 檔主：人流唔太多無所謂
灣仔夜市重開 電續不穩 檔主：人流唔太多無所謂
暴風下調航班紓滯留 學者質疑效用 指恢復航班困難大 影響轉機客、其他機場
暴風下調航班紓滯留 學者質疑效用 指恢復航班困難大 影響轉機客、其他機場
輿論指的士、旅巴、港鐵不載客 商會工會斥卸責前線
輿論指的士、旅巴、港鐵不載客 商會工會斥卸責前線
電騙網騙33人落網最小15歲 涉款逾700萬
電騙網騙33人落網最小15歲 涉款逾700萬
汽車業調查 逾八成稱港可發展氫能產業
汽車業調查 逾八成稱港可發展氫能產業
優基CAR-T生產獲發牌 當局稱限臨牀試驗
優基CAR-T生產獲發牌 當局稱限臨牀試驗
污水監測研涵流感 學者倡聚焦學校 急症醫生：無配套恐勞民傷財
污水監測研涵流感 學者倡聚焦學校 急症醫生：無配套恐勞民傷財
籲零針者打針 盧：市民或醒覺
籲零針者打針 盧：市民或醒覺
洪門宴瞞行蹤案 控方專家：王詩雅報告未見醫學測試
洪門宴瞞行蹤案 控方專家：王詩雅報告未見醫學測試
稱助下屬升職加薪索賄 主廚囚一年
稱助下屬升職加薪索賄 主廚囚一年
隔離設施電工涉向5工人索賄 控6罪
隔離設施電工涉向5工人索賄 控6罪
院舍經營者賄社署社工案 12月再訊
院舍經營者賄社署社工案 12月再訊
工聯會46人參選區會 25直選21三會間選 與民建聯協調否 吳秋北：良性競爭
工聯會46人參選區會 25直選21三會間選 與民建聯協調否 吳秋北：良性競爭
率70人下周赴「帶路」論壇 李家超：向國際介紹港專業
率70人下周赴「帶路」論壇 李家超：向國際介紹港專業
販毒罪成重審再上訴 服刑8年男子得直
販毒罪成重審再上訴 服刑8年男子得直
開槍警被起底案 被告：疑舊電腦丟棄後遭盜用
開槍警被起底案 被告：疑舊電腦丟棄後遭盜用
泳池重建地盤 工人墮兩米送院
泳池重建地盤 工人墮兩米送院
僱主迷姦印傭囚8年 前妻求情指疫情暴動致壓力 官批無關
僱主迷姦印傭囚8年 前妻求情指疫情暴動致壓力 官批無關
41年前狎胞妹 前工程師認罪囚7月
41年前狎胞妹 前工程師認罪囚7月
一豚豬手結業 至少6宗涉禮券投訴 總公司稱尋合作伙伴幫忙兌換
一豚豬手結業 至少6宗涉禮券投訴 總公司稱尋合作伙伴幫忙兌換
九市速遞：廣交會明開鑼 展商增一成 會場多5萬平方米 分三期至11．4
九市速遞：廣交會明開鑼 展商增一成 會場多5萬平方米 分三期至11．4
九市速遞：深倡推20招 完善金融科技體系
九市速遞：深倡推20招 完善金融科技體系
九市速遞：名牌南沙開首店旗艦店 最多補貼300萬
九市速遞：名牌南沙開首店旗艦店 最多補貼300萬
九市速遞：社保卡擬准港澳申 福利同內地人
九市速遞：社保卡擬准港澳申 福利同內地人
九市速遞：滴滴掃碼可搭深地鐵巴士
九市速遞：滴滴掃碼可搭深地鐵巴士
灣區手記：中英街 ／文：尚東美
灣區手記：中英街 ／文：尚東美
港大：92%中小生運動量不足 假日更少 倡「運動消費券」增基層童參與
港大：92%中小生運動量不足 假日更少 倡「運動消費券」增基層童參與
精神健康中心料本月增心理學家編制
精神健康中心料本月增心理學家編制
杏花邨青年吸氦氣不治
杏花邨青年吸氦氣不治
調查：七成校缺特別室 有老化致鼠患「爆渠」
調查：七成校缺特別室 有老化致鼠患「爆渠」
親兒出生後虐女友子 男子罪成
親兒出生後虐女友子 男子罪成
【Emily】疫下工程無凍結 歷時7年面世 魔雪奇緣新區 酒店套票$10039起
【Emily】疫下工程無凍結 歷時7年面世 魔雪奇緣新區 酒店套票$10039起
【Emily】陳恒鑌接任民建聯黨團召集人
【Emily】陳恒鑌接任民建聯黨團召集人
【Emily】前體育專員楊德強掌全運辦
【Emily】前體育專員楊德強掌全運辦
【Emily】地區事項統籌組改組 卓永興再巡灣仔阻街黑點
【Emily】地區事項統籌組改組 卓永興再巡灣仔阻街黑點