浸大設學業輔導導師 報告：大比例學生從未聯絡

現時浸會大學設學業輔導計劃，每名學生獲分配一名學業輔導導師，後者將透過個別諮詢、小組討論和學院活動，與學生定期聯繫，部分學院建議每學年會見至少6小時。不過前述報告指出，部分課程的學生在學業輔導活動上的參與度不高，「頗大比例」從未聯絡其導師，而不同學系間的導師學生比例存在差異，促校方檢視相關規約。

「科目欠交集 僅飯敘一次」

浸大傳理學院四年級生Anthony表示，入學初期曾應導師邀請共晉一次午餐，不過之後再無聯絡。他憶述，該次「飯聚」另有8名不同年級及主修的同學，席間導師曾鼓勵學生隨時找他吃飯、閒聊，亦約定每學期聚會一次，不過對方任教的並非其專修科目，「沒有很多交集或很熟」，故不曾向對方求助。

校方：盡快檢視改善

根據浸大各學院官網，傳理學院設約50名輔導導師，各獲分配3至4名學生，商學院有約100名導師，其餘學院則未有透露導師人數，而各學系的具體做法亦有不同。浸大表示，將盡快檢視和改善學業輔導計劃，並在全面評估學系及課程層面的運作後，制訂及推行包括合適的學業輔導導師與學生比例等改善措施 。

此外，浸大研究課程研究生的必修基礎課程亦包括培養教學技巧等內容，各學院可自行調整整體教學時數安排，但上限設定為每周17小時。報告指出，只有少數研究生的教學工作時數達17小時，大多數的每周教學工作約3至4小時，學院之間亦存在差異，建議浸大檢討編配予研究課程研究生的准許教學時數上限。浸大表示將檢討有關政策及安排。

報告另列舉浸大在教與學、學生學習評核等方面的6項措施屬「良好實踐做法」，包括將不計學分的大學生活課程列作畢業要求等。

浸大是質素保證局「第三輪大學質素核證報告」中首間公布的大學，其他大學的報告會陸續公布。