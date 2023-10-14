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港聞

港聞二

販毒罪成重審再上訴 服刑8年男子得直

【明報專訊】警員2015年在一男子的上水寓所搜出冰毒，陪審團大比數裁定他販毒罪成。上訴庭於2018年裁定男子上訴得直，撤銷定罪和判刑，下令案件重審；新選出的陪審團早前經重審後大比數裁定罪成，男子被判囚15年3個月。上訴庭昨頒判辭指出，男子的女兒否認跟警方錄口供的內容，原審法官指引陪審團涉重大不當，再次裁定男子上訴得直，案件毋須重審。換言之，在獄中服刑近8年的男子，現可重獲自由。

上訴人女兒指沒細閱口供紙稱警表明簽紙後不必往警署

根據判辭，案件圍繞上訴人楊竣顯寓所睡房被搜出315克冰毒和44粒咪達唑侖藥丸。上訴人女兒曾錄取證人口供，表示父親獨自居於睡房，只有父親持有睡房唯一鎖匙，他亦經常將睡房上鎖。不過女兒後來以辯方證人身分出庭作供，改稱簽署口供紙前無詳細閱讀，又指警員表明簽紙後不必前往警署。女兒否認曾向警方提供資訊，以為簽紙僅證明警方曾經搜屋。

無指示陪審不必考慮口供紙官：原審重大不當

上訴方現時投訴，時任原訟庭法官、處理案件重審的法官彭寶琴，並無妥善指引陪審團如何考慮上訴人女兒的證供。上訴庭在判辭表示，原審法官無指示陪審團他們不必考慮口供紙的內容；原審法官應警告陪審團，即使上訴人女兒否認口供紙的供述，都不能視為對上訴人不利的證據。

上訴庭認為，原審法官並無如此警告陪審團，造成重大不當（material irregularity），遂裁定上訴人的定罪上訴得直，撤銷定罪和刑期。上訴庭提及，律政司無申請案件重審，本案是上訴人第二次上訴得直，他早前已服刑7年11個月。

【案件編號：CACC121/19】

相關字詞﹕上訴庭 法官彭寶琴 上訴得直 販毒 冰毒

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