販毒罪成重審再上訴 服刑8年男子得直

上訴人女兒指沒細閱口供紙稱警表明簽紙後不必往警署

根據判辭，案件圍繞上訴人楊竣顯寓所睡房被搜出315克冰毒和44粒咪達唑侖藥丸。上訴人女兒曾錄取證人口供，表示父親獨自居於睡房，只有父親持有睡房唯一鎖匙，他亦經常將睡房上鎖。不過女兒後來以辯方證人身分出庭作供，改稱簽署口供紙前無詳細閱讀，又指警員表明簽紙後不必前往警署。女兒否認曾向警方提供資訊，以為簽紙僅證明警方曾經搜屋。

無指示陪審不必考慮口供紙官：原審重大不當

上訴方現時投訴，時任原訟庭法官、處理案件重審的法官彭寶琴，並無妥善指引陪審團如何考慮上訴人女兒的證供。上訴庭在判辭表示，原審法官無指示陪審團他們不必考慮口供紙的內容；原審法官應警告陪審團，即使上訴人女兒否認口供紙的供述，都不能視為對上訴人不利的證據。

上訴庭認為，原審法官並無如此警告陪審團，造成重大不當（material irregularity），遂裁定上訴人的定罪上訴得直，撤銷定罪和刑期。上訴庭提及，律政司無申請案件重審，本案是上訴人第二次上訴得直，他早前已服刑7年11個月。

【案件編號：CACC121/19】