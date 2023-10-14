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港聞

港聞二

率70人下周赴「帶路」論壇 李家超：向國際介紹港專業

【明報專訊】第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於下周二及周三（本月17至18日）在北京舉行，特首李家超下周一（16日）將率領70人代表團訪京參與，隨團成員包括財政司長陳茂波、律政司長林定國等6名司局長，以及多名商界、法律界、科研界與文化及體育等界別人士，包括信和集團主席黃志祥、東亞銀行聯席行政總裁李民斌、中大醫學院副院長 （研究）盧煜明等（見表）。李家超表示，代表團會積極向國際介紹本港的專業服務、推動一帶一路發展的角色及背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。

代表團成員亦包括廉政專員胡英明、特首政策組黃元山與一帶一路專員何力治等。李家超昨日出席香港一帶一路國際研究院主辦的一帶一路國際論壇致辭時稱，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇是國家本年的「重點主場盛事」，亦是推動共建一帶一路倡議最高級別的國際活動，他率團參與論壇，充分顯示香港全面助力國家共建一帶一路的工作。

劉光源倡為國際規則制定服務

中聯辦副主任劉光源在同一場合致辭時，列舉3項本港於「一帶一路」的優勢，分別為「高水平的國際法律樞紐優勢」、「國際規則融合的優勢」及「國際法治交流的優勢」，他認為本港應持續提升亞太區國際法律及解決爭議服務中心的地位，強化專業服務形象，為一帶一路沿線國家促成交易、解決爭議提供「高品質」的法律服務；而本港作為中國唯一的普通法司法管轄區，香港法律規則與世界主要經濟體對接，亦應主動服務國際規則的制定和磋商，也要「當好超級紐帶和民間使者」。

外交部早前表示，高峰論壇有130多個國家、30多個國際組織代表確認參與。

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