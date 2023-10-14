明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

工聯會46人參選區會 25直選21三會間選 與民建聯協調否 吳秋北：良性競爭

【明報專訊】區議會選舉提名期下周二展開，工聯會昨日宣布派出46人參選，當中25人出戰直選，21人出戰「三會」間選。民建聯早前表示會派員參選全部44個直選選區，工聯會會長吳秋北認為新制度下各黨派是良性競爭，對工聯會選情有信心，不會因為之前人大選舉及立法會補選失利而卻步。至於有否與民建聯協調，他說工聯會是「自己協調」最佳人選，並稱「當然要睇對手，賽馬都要睇對手來賽」。

改制後的首屆區選於12月10日舉行，工聯會昨日宣布派出25人參選直選議席（共88席），21人參選由三會選出的地區委員會界別（共176席），吳秋北表示實際參選人名單需待理事會下周一通過後才正式公布。民建聯主席陳克勤昨亦稱，下周一會召開特別中委會，通過區議會出選名單後公布詳情。

工聯會2019年區選派62人參選，最後獲5席。吳秋北昨日批評，現屆區議會令社區「變得污煙瘴氣、混亂不堪」，今次區選是「完善地區治理」後首場選舉，工聯會作為愛國者有責任帶頭積極參與。他稱各參選人在地區有基礎、對他們有信心，目標議席是「愈多愈好」。

屬下三會委員提名民主派？ 吳：愛國者就可參選

工聯會於去年全國人大選舉及立法會補選均失利，被問到會否擔心選情，吳秋北稱參選初衷是為「打工仔」服務，「不是計個人、一兩個議席的得失」，不會因為之前的選舉成績卻步。對於民建聯表明派員參選所有直選選區，吳秋北認為新制度下各黨派是良性競爭，比併政綱、能力和組織力。被問到有否與民建聯協調，他說工聯會按工作基礎、實力、人選等決定部署。

再有議員棄爭連任

嘆難再履代議士角色

對於今屆區選投票率，吳秋北認為受社會氣氛等因素影響，目前難以估計。被問到工聯會的三會委員會否提名民主派參選，他未有正面回應，稱只要是愛國者就可參選，不因派別而定。

另外，多名民主派現任區議員陸續表態不爭取連任。沙田區議員鍾禮謙昨在社交網站宣布不參選來屆區議會，認為改制後區議員須支持政府政策，難以履行代議士角色，質疑坦誠地為民發聲不再可行。中西區區議會副主席楊浩然、民主黨沙田區議會副主席冼卓嵐等早前亦宣布不參選爭取連任。

上 / 下一篇新聞

義務導師出獄再狎童 揭性罪冊漏洞 只適用於僱傭關係 義工未涵
義務導師出獄再狎童 揭性罪冊漏洞 只適用於僱傭關係 義工未涵
法改會去年倡擴至義工自僱者 保安局：正研建議增保護
法改會去年倡擴至義工自僱者 保安局：正研建議增保護
灣仔夜市重開 電續不穩 檔主：人流唔太多無所謂
灣仔夜市重開 電續不穩 檔主：人流唔太多無所謂
暴風下調航班紓滯留 學者質疑效用 指恢復航班困難大 影響轉機客、其他機場
暴風下調航班紓滯留 學者質疑效用 指恢復航班困難大 影響轉機客、其他機場
輿論指的士、旅巴、港鐵不載客 商會工會斥卸責前線
輿論指的士、旅巴、港鐵不載客 商會工會斥卸責前線
電騙網騙33人落網最小15歲 涉款逾700萬
電騙網騙33人落網最小15歲 涉款逾700萬
汽車業調查 逾八成稱港可發展氫能產業
汽車業調查 逾八成稱港可發展氫能產業
優基CAR-T生產獲發牌 當局稱限臨牀試驗
優基CAR-T生產獲發牌 當局稱限臨牀試驗
污水監測研涵流感 學者倡聚焦學校 急症醫生：無配套恐勞民傷財
污水監測研涵流感 學者倡聚焦學校 急症醫生：無配套恐勞民傷財
籲零針者打針 盧：市民或醒覺
籲零針者打針 盧：市民或醒覺
洪門宴瞞行蹤案 控方專家：王詩雅報告未見醫學測試
洪門宴瞞行蹤案 控方專家：王詩雅報告未見醫學測試
稱助下屬升職加薪索賄 主廚囚一年
稱助下屬升職加薪索賄 主廚囚一年
隔離設施電工涉向5工人索賄 控6罪
隔離設施電工涉向5工人索賄 控6罪
院舍經營者賄社署社工案 12月再訊
院舍經營者賄社署社工案 12月再訊
率70人下周赴「帶路」論壇 李家超：向國際介紹港專業
率70人下周赴「帶路」論壇 李家超：向國際介紹港專業
販毒罪成重審再上訴 服刑8年男子得直
販毒罪成重審再上訴 服刑8年男子得直
浸大設學業輔導導師 報告：大比例學生從未聯絡
浸大設學業輔導導師 報告：大比例學生從未聯絡
開槍警被起底案 被告：疑舊電腦丟棄後遭盜用
開槍警被起底案 被告：疑舊電腦丟棄後遭盜用
泳池重建地盤 工人墮兩米送院
泳池重建地盤 工人墮兩米送院
僱主迷姦印傭囚8年 前妻求情指疫情暴動致壓力 官批無關
僱主迷姦印傭囚8年 前妻求情指疫情暴動致壓力 官批無關
41年前狎胞妹 前工程師認罪囚7月
41年前狎胞妹 前工程師認罪囚7月
一豚豬手結業 至少6宗涉禮券投訴 總公司稱尋合作伙伴幫忙兌換
一豚豬手結業 至少6宗涉禮券投訴 總公司稱尋合作伙伴幫忙兌換
九市速遞：廣交會明開鑼 展商增一成 會場多5萬平方米 分三期至11．4
九市速遞：廣交會明開鑼 展商增一成 會場多5萬平方米 分三期至11．4
九市速遞：深倡推20招 完善金融科技體系
九市速遞：深倡推20招 完善金融科技體系
九市速遞：名牌南沙開首店旗艦店 最多補貼300萬
九市速遞：名牌南沙開首店旗艦店 最多補貼300萬
九市速遞：社保卡擬准港澳申 福利同內地人
九市速遞：社保卡擬准港澳申 福利同內地人
九市速遞：滴滴掃碼可搭深地鐵巴士
九市速遞：滴滴掃碼可搭深地鐵巴士
灣區手記：中英街 ／文：尚東美
灣區手記：中英街 ／文：尚東美
港大：92%中小生運動量不足 假日更少 倡「運動消費券」增基層童參與
港大：92%中小生運動量不足 假日更少 倡「運動消費券」增基層童參與
精神健康中心料本月增心理學家編制
精神健康中心料本月增心理學家編制
杏花邨青年吸氦氣不治
杏花邨青年吸氦氣不治
調查：七成校缺特別室 有老化致鼠患「爆渠」
調查：七成校缺特別室 有老化致鼠患「爆渠」
親兒出生後虐女友子 男子罪成
親兒出生後虐女友子 男子罪成
【Emily】疫下工程無凍結 歷時7年面世 魔雪奇緣新區 酒店套票$10039起
【Emily】疫下工程無凍結 歷時7年面世 魔雪奇緣新區 酒店套票$10039起
【Emily】陳恒鑌接任民建聯黨團召集人
【Emily】陳恒鑌接任民建聯黨團召集人
【Emily】前體育專員楊德強掌全運辦
【Emily】前體育專員楊德強掌全運辦
【Emily】地區事項統籌組改組 卓永興再巡灣仔阻街黑點
【Emily】地區事項統籌組改組 卓永興再巡灣仔阻街黑點