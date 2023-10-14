工聯會46人參選區會 25直選21三會間選 與民建聯協調否 吳秋北：良性競爭

改制後的首屆區選於12月10日舉行，工聯會昨日宣布派出25人參選直選議席（共88席），21人參選由三會選出的地區委員會界別（共176席），吳秋北表示實際參選人名單需待理事會下周一通過後才正式公布。民建聯主席陳克勤昨亦稱，下周一會召開特別中委會，通過區議會出選名單後公布詳情。

工聯會2019年區選派62人參選，最後獲5席。吳秋北昨日批評，現屆區議會令社區「變得污煙瘴氣、混亂不堪」，今次區選是「完善地區治理」後首場選舉，工聯會作為愛國者有責任帶頭積極參與。他稱各參選人在地區有基礎、對他們有信心，目標議席是「愈多愈好」。

屬下三會委員提名民主派？ 吳：愛國者就可參選

工聯會於去年全國人大選舉及立法會補選均失利，被問到會否擔心選情，吳秋北稱參選初衷是為「打工仔」服務，「不是計個人、一兩個議席的得失」，不會因為之前的選舉成績卻步。對於民建聯表明派員參選所有直選選區，吳秋北認為新制度下各黨派是良性競爭，比併政綱、能力和組織力。被問到有否與民建聯協調，他說工聯會按工作基礎、實力、人選等決定部署。

再有議員棄爭連任

嘆難再履代議士角色

對於今屆區選投票率，吳秋北認為受社會氣氛等因素影響，目前難以估計。被問到工聯會的三會委員會否提名民主派參選，他未有正面回應，稱只要是愛國者就可參選，不因派別而定。

另外，多名民主派現任區議員陸續表態不爭取連任。沙田區議員鍾禮謙昨在社交網站宣布不參選來屆區議會，認為改制後區議員須支持政府政策，難以履行代議士角色，質疑坦誠地為民發聲不再可行。中西區區議會副主席楊浩然、民主黨沙田區議會副主席冼卓嵐等早前亦宣布不參選爭取連任。