【Emily】秋電展開鑼 80後自學研「無線充電磁吸銀包」防黑客

Tim將參與今日起喺會展舉辦嘅「香港秋季電子產品展」同「國際電子組件及生產技術展」，佢話希望透過參展「一次過接觸世界各地買家」，並透露有幾個國家嘅買家已邀約喺展期洽談合作。

另一參展商係50多歲嘅eSIX創辦人兼首席執行官Kinson，佢20歲開始4次創業，創立eSIX之前任職一間法國物聯網公司嘅亞太區主管，眼見各行業對傳輸速度要求愈來愈高，於是研究出支援5G傳輸網路技術IPfiber，用作遠程監察同控制機器運作。

創業家研5G遙控機器 港陸已應用

Kinson提到，創業後同中興通訊合作，爭取到將技術用喺港口遙距操作岸邊吊機項目，𠵱家已用於香港貨櫃碼頭、深圳鹽田港、上海洋山港等。雖然之前創業失敗，但Kinson認為累積到唔少經驗，今次邀請埋技術人員做合伙人，因為佢相信「員工成為老闆才會為公司拚命」。