【Emily】秋電展開鑼 80後自學研「無線充電磁吸銀包」防黑客

【明報專訊】近年不少港人投身初創，自細移民加拿大嘅80後Tim，早年放棄讀大學回流香港，先做幾年銷售再開一間建築材料公司，但發現材料設計好快被抄襲，至32歲決定轉行，每日用5、6個鐘上網自學編程、人工智能等，結果兩年前利用嶄新晶片技術，研發出有無線充電功能嘅磁吸銀包、手機殼同卡片套，可防止黑客透過公共充電系統盜用資料，產品已獲美國、新加坡手機產品入口商青睞，即將投產。
Tim將參與今日起喺會展舉辦嘅「香港秋季電子產品展」同「國際電子組件及生產技術展」，佢話希望透過參展「一次過接觸世界各地買家」，並透露有幾個國家嘅買家已邀約喺展期洽談合作。
另一參展商係50多歲嘅eSIX創辦人兼首席執行官Kinson，佢20歲開始4次創業，創立eSIX之前任職一間法國物聯網公司嘅亞太區主管，眼見各行業對傳輸速度要求愈來愈高，於是研究出支援5G傳輸網路技術IPfiber，用作遠程監察同控制機器運作。
創業家研5G遙控機器 港陸已應用
Kinson提到，創業後同中興通訊合作，爭取到將技術用喺港口遙距操作岸邊吊機項目，𠵱家已用於香港貨櫃碼頭、深圳鹽田港、上海洋山港等。雖然之前創業失敗，但Kinson認為累積到唔少經驗，今次邀請埋技術人員做合伙人，因為佢相信「員工成為老闆才會為公司拚命」。