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港聞

港聞二

組織：海濱發展重休憩 忽略修船卸貨業

【明報專訊】立法會研究與海濱相關的政策事宜小組委員會昨日開會，有組織表示委員會缺乏海濱作業代表，令其業務受影響。另有多個組織認為海濱缺乏配套，包括行人道不連貫及遊艇泊位不足。發展局官員回應稱，有機會接觸不同業界持份者，相信可吸納有關聲音；政府亦會研究遷移海濱公用設施，並在內陸增設行人設施，避免海濱被打斷。

自由黨發展及建造業關注組召集人王子達在會上稱，臨海地帶有船維修和貨櫃裝卸作業，但過往發展海濱令他們業務收縮，認為發展需避免影響臨海地帶作業，「先安置後發展」。他說，海濱事務委員會現有規劃、工程、設計和環境方面的代表，但欠缺海岸作業代表，包括船舶維修和貨物裝卸業界代表，導致海濱設計和發展只着重環境美化和休憩設施方面，忽略如何令商業和休閒共融。

經民聯青年事務委員會副主席李超宇說，現時九龍區海濱長廊較分散，如土瓜灣段未能接駁至紅磡段。他認為政府應以徹底貫通整個九龍海濱長廊為目標，由西九文化區到觀塘，甚至到將軍澳日出康城。他建議政府加強與業權人商討開放更多海濱，例如紅磡青洲英坭碼頭及土瓜灣翔龍灣對開的臨海煤氣設施用地。

長廊不通 發展局：研增行人設施

發展局副局長林智文回應稱，自己或其他委員都有機會接觸不同業界持份者，相信他們的聲音會被吸納。他說，目前採用「先駁通後優化」政策，以便公眾可優先使用，預計今年底可把海濱延長至總共27公里，2028年則至34公里；政府會與相關部門商討將公用設施遷離或後移，以開放沿海範圍，未來亦研究在內陸增設行人設施，避免海濱被打斷。

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