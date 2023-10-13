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港聞二

香港快運停收團客 縱橫遊料日本團加價

【明報專訊】旅遊業界近日傳出，香港快運（HK Express）下月起所有航點停止向旅行團提供團體訂票，旅遊業議會證實消息，稱經了解，香港快運暫不接待11月及12月的旅行團客，其後會否繼續停收則未確定。縱橫遊行政總裁袁振寧稱，其旅行社越南峴港及泰國清邁團受影響，涉約100人，將安排改乘其他公司航班或取消行程退款；日後部分日本團或選擇其他航空公司，團費或需加一兩成。東瀛遊執行董事禤國全稱，約3個月前已收到香港快運通知，故早停售其旅行產品，長遠或商討「包機」以取得更多機票組團。

香港快運回覆，作為本地唯一低成本航空公司，會不時審視業務需要，根據不同類型客戶，包括自助旅遊者、旅遊套票或旅行團等，相應調整銷售策略以滿足不斷變化的市場需求，重申公司目前與各大旅行仍社保持不同類型業務合作伙伴關係。

旅議會指損旅社生意 盼未來復收

旅議會總幹事楊淑芬認為，旅行團肯定也是其中一個主要市場需求，故「議會也不能明白」香港快運停收團客原因，做法令旅行社營運空間縮小，經營更困難，盼今次只是基於現時機位短缺的暫時安排。

袁振寧稱，航空公司一般不遲於9月向旅行社分配11月至翌年3月的機位，但香港快運一直未正式通知相關安排，形容對其突然停收團客感託異。他說，香港快運向旅行社提供機票，價格實際上較市民自行網上購買更高，形容「未見過」航空公司主動表明不與旅行社做生意。他說香港快運經營不少獨家航線，例如日本鹿兒島、四國、高松等，相信傾向跟團的年長旅客日後選擇會減少。

東瀛遊指快運偶較貴 料影響小

禤國全說，香港快運7月已向其表示不確定可否分配機位，至8月初對方通知下月起不再提供團體機票，相信是商業決定。對於日後團費會否上升，禤說香港快運予人印象是「廉航」，但機票價格有時較其他航空公司更高，認為今次決定對旅行社找機票及團費不會有太大影響。

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