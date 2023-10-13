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三隧劃一50元增成本 速遞業擬加價一兩成

【明報專訊】三隧分流次階段收費方案12月10日起實施，私家車及電單車將分時段收費，小巴及貨車等商用車則全日劃一收50元。有紅色小巴業界前日接受訪問時預告多條路線會加價2至5元不等，有速遞業昨向本報透露，業界亦傾向在新方案實施後加價，預料先觀察約一個月，評估運輸成本上漲幅度後再決定加幅，初步估計加一成至兩成。香港速遞業協會會長吳江稱，不排除日後業內為降成本，或需調節運輸模式及路線等，派遞時效或受影響。

現時輕型、中型及重型貨車行經三隧各有不同收費，以紅隧為例，輕型貨車收15元，中型貨車收20元，重型貨車收30元。次階段所有車種全日劃一收50元後，經紅隧各類貨車全需加價，加幅六成多至兩倍多；經東隧則輕型貨車加價約三成，中型貨車收費不變，重型貨車減價三成多；經西隧所有類別貨車均減價，減幅四成至六成。

業界料改模式 評估一月再決定

吳江稱，業界曾討論需否加價，速遞業本已人手緊絀，人力成本高，隧道加費令成本再上漲，業界傾向加運費。他說，本地快遞講求時效，一輛貨車每日或行經隧道5至6次，隧道費上調影響很大，業界日後為降成本，或需調節運輸模式及路線，料先觀察一個月，評估調整模式後可否降低成本，否則或開會商討需否及如何加價。

小巴擬加價 業界指減出夜街意欲

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華昨在商台節目《在晴朗的一天出發》稱，政府近日支持市民夜晚外出活動，紅色小巴對深夜出行幫助大，惟未來業界無奈需跟隨隧道費加價，市民或因而不外出，批評政府收費方案「離地」。運輸署助理署長梁世豪在同一節目回應稱「明嘅」，承認通宵小巴多用紅隧，惟同時認為紅隧現時僅收10元收費太低，形容是「不合理水平」，當局盼藉今次新收費方案理順。梁又稱小巴過往於三條隧道的隧道費「平均數」為40多元，與現時50元相若。翻查資料，現時小巴過紅隧收費10元、東隧38元、西隧85元，平均約44元。

兩元調整複雜？ 運署：凍飲都3蚊

新方案中，收費最高的繁忙時間與其他時段之間設每兩分鐘收費加減兩元的過渡安排被指複雜，梁稱「去茶餐廳凍飲都3蚊啦」，形容兩元收費差距屬可接受水平，而據以往經驗，駕駛者需半年時間適應，故當局已設機制容許運輸署長每半年調整收費方案。

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