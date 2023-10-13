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港聞

港聞二

雨後泥鬆樹塌 航拍不見目標 消防：尋獲男生處「啲草人咁高」

【明報專訊】拔萃男書院中六男生曾憲哲上周三離開學校失蹤7日後，前日下午於沙田大輋陂近老鼠田坑水源附近被消防員發現，截至昨晚仍留醫東區醫院觀察，情况穩定。參與搜救的消防憶述，早前曾搜索老鼠田坑一帶但沒有發現，發現事主的位置雜草叢生，「啲草有人咁高」，稱如沒掃平或撥開草叢，即使事主坐或站在附近亦未必發現。

稱仍有助了解地形 收窄範圍

高級消防隊長張天瑜昨日出席港台節目《千禧年代》稱，受天雨影響，消防處於10日下午才能安排無人機拍攝過萬張航空照片，當日已立即下載照片傳送到總部，交後勤人員以人工智能協助分析相片。張確認相片沒有直接拍到事主，估計他當時可能移動。張强調沒有拍到事主不代表沒有成效，稱航拍可了解附近季節性溪澗、遮蔽處、廢屋分佈，有助收窄搜索範圍。

張表示該處山勢崎嶇，石澗濕滑，雨後泥鬆樹塌，搜救更難。另外，颳風下雨冲淡事主沿途留低泥土及草地上的氣味，對搜索犬而言也是挑戰。

蔡若蓮欣慰 稱了解尋子心情

教育局長蔡若蓮昨表示，非常感恩能尋回曾同學，亦感謝各部門毋懼惡劣天氣，日以繼夜搜尋，又稱很明白一個母親要找回兒子的心情。現時事主及其家人都需要時間處理相關事情，呼籲社會和大家可以給予他們空間。

拔萃男書院學生昨早如常上學，學生為曾憲哲獲救高興，有學生稱聞訊後「成班都跳起身」。與曾憲哲同級的梁同學稱「全部人都好開心，好開心搵番佢」，又表示曾憲哲失蹤期間，學生都很擔心。另一學生亦稱開心，「希望佢快啲返番學校，唔好咁大壓力」。

相關字詞﹕曾憲哲

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