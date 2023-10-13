圖書館下架台繪本 書頁出現遊行、民女

作者：為香港朋友可惜

館內搜尋系統不見《香港遊》

繪本作者孫心瑜昨回覆本報查詢稱，不太清楚本港和內地目前的文化政策，書籍銷售則由出版社處理。她稱若繪本下架屬實，會替香港朋友可惜，情况如《北京遊》雖然出簡體版，卻一直無緣讓「中國大陸」讀者一睹風采。她稱不明白緣由，亦認為「不是我們小小的創作者可以決定的」。本報昨查詢出版社「小魯文化」，截稿前未獲回覆。

本報記者昨到銅鑼灣中央圖書館查閱兩書，職員稱近日亦有讀者查問，「可能有些書抽起來review（審查）」，惟不清楚何時抽起，亦未知書籍是否已下架或會否重新上架。本報記者昨亦到柴灣公共圖書館，職員未能在系統搜尋到《北京遊》和《香港遊》，稱不知道是否已下架；又指館方有可能因書籍太舊而註銷。《香港遊》現時仍在香港誠品書店有售。孫心瑜的部分其他繪本，則仍可在圖書館借閱。

康文署：書籍違法皆會下架

康文署昨回覆查詢稱，任何書籍如涉違本港法例、危害國安、內容意識不良或與事實明顯不符，公共圖書館有責任履行職務將有關書籍下架覆檢，而檢視後如確定內容無涉及上述問題，便會將合適書籍重新上架。

兩本被下架書目由「小魯文化事業股份有限公司」出版。其中2013年出版《北京遊》獲意大利「波隆那拉加茲獎」非小說類佳作，涵蓋故宮等古蹟，及「鳥巢」等建築；其中一幅描繪遭遷拆的社區，寫有「拆」、「愛國」、「創新」等字。

2015年出版的《香港遊》涵蓋不少旅遊景點及活動，包括尖沙嘴星光大道、長洲搶包山及天壇大佛等。繪本亦描繪與政治及社運相關事物，如一幅寫有「成功爭取北極熊移居南極」的立法會議員橫額等。康文署2019年舉辦「走讀香港公共交通工具系列」活動，此書是當年的主題繪本。

教局：學校藏書校本處理

至於學校圖書館需否將關書籍下架，教育局發言人昨回覆稱，基於校本管理原則，學校毋須提交藏書目錄予局方審評，但校方有責任擔當把關角色，按學生學習需要和教育局指引選購具質素的圖書；而《港區國安法》實施後，局方向學校發出有關學校行政和教育指引，如發現內容涉鼓吹違法和其他嚴重罪行等，學校應履行專業責任將它們移除，以免對學生產生不良影響。