洪宴王詩雅涉瞞行蹤 至第三人查問 被告始提高樂花園

被告王詩雅（現年38歲）否認4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪，被指2022年1月6日及7日分別向張竹君、辛麗芳、賴潔生提供虛假資料，涉及同年1月3日離家前往灣仔出席宴會。

被告抵高樂花園 稱沒有下車

註冊護士賴潔生供稱，2022年1月7日於衛生防護中心當值，奉命致電被告，以了解對方1月3日晚上6時至8時行蹤。被告交代逗留辦公室至晚上6時後徒步到中環IFC的超市購物。她稱之後搭的士到西環高樂花園地下擺低物品，沒有下車。其後回家休息至晚上9時15分前往生日宴。

辯方盤問時指賴在通話中自稱護士而非獲授權人員。賴同意市民不會無故向陌生人透露行蹤，故衛署人員調查市民行蹤時宜表明是獲授權人員。賴解釋，由於時間急迫，加上她已非首名接觸被告的衛生署人員，才沒強調自己是獲授權人員。

辯方要求賴想清楚被告交代行蹤時是否說從家出發前往宴會。賴稱記得被告曾說離開高樂花園後便回家休息，其後賴同意被告是分別表示「回家休息」及「前往宴會」，故她自行理解為被告回家休息後，再從家出發赴宴。審訊今續，控方傳召餘下的證人。

【案件編號：KCS17697-9、17701/22】