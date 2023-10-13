洪宴王詩雅涉瞞行蹤 至第三人查問 被告始提高樂花園

【明報專訊】榮源茶行太子女王詩雅涉嫌去年初參與港區人大代表洪為民生日宴後隱瞞行蹤，昨在九龍城裁判法院續審。庭上證供顯示，王直至第三名衛生署人員調查才首次提到西環高樂花園。衛生署人員供稱，當日她要「雷光火石」之間獲取個案資料方便部門工作，如張竹君每日主持的430疫情記者會。
被告王詩雅（現年38歲）否認4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪，被指2022年1月6日及7日分別向張竹君、辛麗芳、賴潔生提供虛假資料，涉及同年1月3日離家前往灣仔出席宴會。
被告抵高樂花園 稱沒有下車
註冊護士賴潔生供稱，2022年1月7日於衛生防護中心當值，奉命致電被告，以了解對方1月3日晚上6時至8時行蹤。被告交代逗留辦公室至晚上6時後徒步到中環IFC的超市購物。她稱之後搭的士到西環高樂花園地下擺低物品，沒有下車。其後回家休息至晚上9時15分前往生日宴。
辯方盤問時指賴在通話中自稱護士而非獲授權人員。賴同意市民不會無故向陌生人透露行蹤，故衛署人員調查市民行蹤時宜表明是獲授權人員。賴解釋，由於時間急迫，加上她已非首名接觸被告的衛生署人員，才沒強調自己是獲授權人員。
辯方要求賴想清楚被告交代行蹤時是否說從家出發前往宴會。賴稱記得被告曾說離開高樂花園後便回家休息，其後賴同意被告是分別表示「回家休息」及「前往宴會」，故她自行理解為被告回家休息後，再從家出發赴宴。審訊今續，控方傳召餘下的證人。
【案件編號：KCS17697-9、17701/22】