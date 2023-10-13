逾3萬人考AO及EO 增三成半 楊何稱有志者需邏輯思辨

聘50名AO 250人爭1位

公務員事務局上月中展開 2023/24年度聯合招聘政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任的工作，其中AO及EO目前招聘50人及220人，換言之，AO將由250人爭1位，EO則84人爭1位，競爭較去年激烈。政府今年6月宣布將擴大公務員招聘入職門檻至大學三年級生，獲取錄者可獲有條件聘請，畢業後加入政府。

翻查資料，2022/23年度政府目標招聘AO及EO人數分別是55及220，接獲申請分別約9300份及1.35萬份；2021/22年度目標招聘AO及EO人數分別是48及180，分別接獲9700份及1.5萬份申請。

楊何蓓茵提醒，申請人須參加下月舉行的聯合招聘考試 （JRE），建議考生多留意新聞時事，加深認識不同範疇的公共政策及國際政經發展；日常要多思考、多分析社會現象和政策推行的原因，建立有系統的邏輯思辨能力，以及要注重答題的時間分配。