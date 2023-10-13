逾3萬人考AO及EO 增三成半 楊何稱有志者需邏輯思辨

【明報專訊】新一年度的公務員學位職系聯合招聘上周五截止接受申請，公務員事務局長楊何蓓茵昨在社交平台表示，政務主任（AO）、二級行政主任（EO）分別接獲1.25萬份及1.84萬份申請，分別較去年增加約三成半，亦是近3年最多。楊何認為反映不少人包括應屆畢業生和大學三年級生均有興趣加入政府。
聘50名AO 250人爭1位
公務員事務局上月中展開 2023/24年度聯合招聘政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任的工作，其中AO及EO目前招聘50人及220人，換言之，AO將由250人爭1位，EO則84人爭1位，競爭較去年激烈。政府今年6月宣布將擴大公務員招聘入職門檻至大學三年級生，獲取錄者可獲有條件聘請，畢業後加入政府。
翻查資料，2022/23年度政府目標招聘AO及EO人數分別是55及220，接獲申請分別約9300份及1.35萬份；2021/22年度目標招聘AO及EO人數分別是48及180，分別接獲9700份及1.5萬份申請。
楊何蓓茵提醒，申請人須參加下月舉行的聯合招聘考試 （JRE），建議考生多留意新聞時事，加深認識不同範疇的公共政策及國際政經發展；日常要多思考、多分析社會現象和政策推行的原因，建立有系統的邏輯思辨能力，以及要注重答題的時間分配。