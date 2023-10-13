明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

新方向區選5人背景：關愛隊村代表諮詢會

【明報專訊】區議會選舉提名期下周二（17日）展開，香港新方向昨宣布派出5人參加直選，分別在元朗、北區、黃大仙及九龍城出戰，全部均沒有參選經驗，本報翻查資料，他們分別為政府諮詢架構成員或擔任村代表、關愛隊等職務。香港新方向立法會議員張欣宇表示，相信5人可獲足夠「三會」委員提名，並對選情有信心。被問到事前有否向中聯辦「打招呼」及獲「開綠燈」，張欣宇稱區選的規則不需要接觸中央駐港機構，所以「沒特別處理」。

張欣宇：各人服務地區至少兩三年

稱沒特別處理與中聯辦打招呼

香港新方向昨日宣布派出5名成員參選區議會，全部為政府諮詢架構成員或擔任村代表、關愛隊等職務（見表）。荃灣馬灣關愛隊成員蘇靖然將參選黃大仙東，任職華潤創業的家庭議會委員黃樂妍則出戰黃大仙西。張欣宇表示，5名參選人均是「素人」，但有至少兩至三年地區服務經驗，被問到會如何爭取提名，張僅稱5人將爭取三會提名，相信他們的熱誠及服務經驗可獲支持。

香港新方向標榜5名參選人為年輕人，惟年輕選民登記數字屢見近年新低。張欣宇承認，要重建青年信任有挑戰，期望讓青年知道體制內也有「有溫度的聲音和見解」，並強調香港新方向不僅代表社會某一部分或年齡層的利益。

早前接受傳媒訪問時曾表示積極考慮再戰區選的前公民黨成員、觀塘前區議員李煒林擔任競選工程統籌主任，他在記者會上被多次問到為何不參選、是否擔心曾加入公民黨不能獲三會提名，均未有回應，被追問下一度指問題「不相關（irrelevant）」。張欣宇則說，黨內有機制決定參選名單，考慮到資源、個人意向等。

麥美娟：轉介200人聯絡三會

對於民主派質疑難以聯絡三會委員爭取提名，本身是九龍城滅罪會委員的馬志恆表示，政府已有機制供有意參選者聯絡三會委員，他也收到聯絡要求，但認為將來可斟酌能否簡化機制，又指現時民政處不會核實有意參選者身分，需要委員自行聯絡，有改善空間。

另外，民青局長麥美娟昨到葵涌一間中學宣傳區議會改制，指政府至今已將約200名有意參選者的聯絡要求轉介予三會委員。

上 / 下一篇新聞

招黑工向50餐廳提供服務 涉款千萬 集團訛稱合法清潔洗碗工 入境處拘33人包括主腦
招黑工向50餐廳提供服務 涉款千萬 集團訛稱合法清潔洗碗工 入境處拘33人包括主腦
千呎餐廳請不到一清潔 飲食業倡納輸勞工種
千呎餐廳請不到一清潔 飲食業倡納輸勞工種
鐵閘壓傷今截肢 保安嘆「咁就一世」
鐵閘壓傷今截肢 保安嘆「咁就一世」
工權會死傷者家屬聯署 促強制檢修鐵閘
工權會死傷者家屬聯署 促強制檢修鐵閘
潛西貢村屋 菲傭邊拍片邊喝退 爆竊匪被撞破 逃走前扮鬼臉
潛西貢村屋 菲傭邊拍片邊喝退 爆竊匪被撞破 逃走前扮鬼臉
勞處巡190密封式地盤 發88警告
勞處巡190密封式地盤 發88警告
7．21林卓廷案 拗上環衝突片呈堂否 控方稱展「大環境」辯方指無關案件 周一處理
7．21林卓廷案 拗上環衝突片呈堂否 控方稱展「大環境」辯方指無關案件 周一處理
中年漢被控「起底」開槍警 事主：看帖後失眠不敢接電話
中年漢被控「起底」開槍警 事主：看帖後失眠不敢接電話
網列警資料虛構罪名 24歲男涉起底被捕
網列警資料虛構罪名 24歲男涉起底被捕
警涉毆城巴車長脫罪 官：雙方皆無全盤交代經過
警涉毆城巴車長脫罪 官：雙方皆無全盤交代經過
藏《國殤之柱》直幡囚6月 內地生刑滿遣返
藏《國殤之柱》直幡囚6月 內地生刑滿遣返
社署社工涉收院舍賄賂 4年轉介33瑪嘉烈病人入住
社署社工涉收院舍賄賂 4年轉介33瑪嘉烈病人入住
取酬千元助收款 保釋金騙案青年認罪
取酬千元助收款 保釋金騙案青年認罪
「海港sir」涉騙按揭 財務公司：其弟申請表曾換僱主
「海港sir」涉騙按揭 財務公司：其弟申請表曾換僱主
入法院拒示證件裁阻差 初選案律師上訴
入法院拒示證件裁阻差 初選案律師上訴
巴裔律師誤導警員罪脫 控方覆核被拒
巴裔律師誤導警員罪脫 控方覆核被拒
fb發「不當信息」被炒 官校教師獲准覆核
fb發「不當信息」被炒 官校教師獲准覆核
不評論「的近」性騷擾案 律師會：倘疑律師違規將查
不評論「的近」性騷擾案 律師會：倘疑律師違規將查
逾3萬人考AO及EO 增三成半 楊何稱有志者需邏輯思辨
逾3萬人考AO及EO 增三成半 楊何稱有志者需邏輯思辨
洪宴王詩雅涉瞞行蹤 至第三人查問 被告始提高樂花園
洪宴王詩雅涉瞞行蹤 至第三人查問 被告始提高樂花園
圖書館下架台繪本 書頁出現遊行、民女
圖書館下架台繪本 書頁出現遊行、民女
雨後泥鬆樹塌 航拍不見目標 消防：尋獲男生處「啲草人咁高」
雨後泥鬆樹塌 航拍不見目標 消防：尋獲男生處「啲草人咁高」
客貨車撞斃單車漢 警循違例過路調查
客貨車撞斃單車漢 警循違例過路調查
三隧劃一50元增成本 速遞業擬加價一兩成
三隧劃一50元增成本 速遞業擬加價一兩成
香港快運停收團客 縱橫遊料日本團加價
香港快運停收團客 縱橫遊料日本團加價
組織：海濱發展重休憩 忽略修船卸貨業
組織：海濱發展重休憩 忽略修船卸貨業
潮行GBA：巨型室內遊樂場 一票玩百款遊戲
潮行GBA：巨型室內遊樂場 一票玩百款遊戲
灣區手記：交通規劃 ／文：尚東美
灣區手記：交通規劃 ／文：尚東美
【Emily】「飛人」蘇炳添培僑分享 即場教跳遠 17校400師生齊參與
【Emily】「飛人」蘇炳添培僑分享 即場教跳遠 17校400師生齊參與
【Emily】秋電展開鑼 80後自學研「無線充電磁吸銀包」防黑客
【Emily】秋電展開鑼 80後自學研「無線充電磁吸銀包」防黑客
【Emily】女兒師弟妹參觀立會 陳沛良感親切
【Emily】女兒師弟妹參觀立會 陳沛良感親切
【Emily】喵坊建廠籌款宴 梁安琪贊助
【Emily】喵坊建廠籌款宴 梁安琪贊助
【Emily】訪越提「海防道」 林世雄：證與港關係久
【Emily】訪越提「海防道」 林世雄：證與港關係久
【Emily】香港大使會訪中東 話備忘錄將變合作協議
【Emily】香港大使會訪中東 話備忘錄將變合作協議