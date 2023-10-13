新方向區選5人背景：關愛隊村代表諮詢會

張欣宇：各人服務地區至少兩三年

稱沒特別處理與中聯辦打招呼

香港新方向昨日宣布派出5名成員參選區議會，全部為政府諮詢架構成員或擔任村代表、關愛隊等職務（見表）。荃灣馬灣關愛隊成員蘇靖然將參選黃大仙東，任職華潤創業的家庭議會委員黃樂妍則出戰黃大仙西。張欣宇表示，5名參選人均是「素人」，但有至少兩至三年地區服務經驗，被問到會如何爭取提名，張僅稱5人將爭取三會提名，相信他們的熱誠及服務經驗可獲支持。

香港新方向標榜5名參選人為年輕人，惟年輕選民登記數字屢見近年新低。張欣宇承認，要重建青年信任有挑戰，期望讓青年知道體制內也有「有溫度的聲音和見解」，並強調香港新方向不僅代表社會某一部分或年齡層的利益。

早前接受傳媒訪問時曾表示積極考慮再戰區選的前公民黨成員、觀塘前區議員李煒林擔任競選工程統籌主任，他在記者會上被多次問到為何不參選、是否擔心曾加入公民黨不能獲三會提名，均未有回應，被追問下一度指問題「不相關（irrelevant）」。張欣宇則說，黨內有機制決定參選名單，考慮到資源、個人意向等。

麥美娟：轉介200人聯絡三會

對於民主派質疑難以聯絡三會委員爭取提名，本身是九龍城滅罪會委員的馬志恆表示，政府已有機制供有意參選者聯絡三會委員，他也收到聯絡要求，但認為將來可斟酌能否簡化機制，又指現時民政處不會核實有意參選者身分，需要委員自行聯絡，有改善空間。

另外，民青局長麥美娟昨到葵涌一間中學宣傳區議會改制，指政府至今已將約200名有意參選者的聯絡要求轉介予三會委員。