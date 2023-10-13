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港聞

港聞二

巴裔律師誤導警員罪脫 控方覆核被拒

【明報專訊】巴基斯坦裔律師3年前陪客戶到尖沙嘴警署錄取口供後，投訴於警署遭多名警員碰撞和指罵，警方稱該律師提供虛假資料，控告一項明知地誤導警務人員罪，他經審訊後罪脫。控方提出覆核聆訊，昨於西九龍裁判法院處理。裁判官溫紹明聽罷雙方陳辭，認為案中證據反映被告所言「可能是真的」，動搖控方案情，維持無罪裁決兼判被告獲訟費。

控方稱CCTV缺失難定事實 官：有責舉證

溫官去年11月裁定被告周祖樑（42歲）無罪。控方於覆核聆訊中爭議，溫官曾接納被告可能誇大其詞，不代表他有意誤導警方，但控方認為控罪正正要避免因為情緒激動、有偏見而作假證供的行為，加上被告於事發後9天才錄口供，當時他應該已冷靜下來。辯方則反駁，被告於事發後即時要求警方提供閉路電視片段及到醫院驗傷，質疑「若他在撒謊，他必定知道這樣會令他露餡」。

對於控方稱閉路電視片段缺失其中一秒，法庭難肯定警員曾在電梯內抓被告肩膀，溫官聽畢雙方陳辭後回應，控方有絕對舉證責任，法庭不能完全肯定該事件沒發生，也不能否定被告所言「可能是真的」，動搖控方指被告提供虛假資料的案情。

控方爭議傳譯員供辭 官：不曾依賴

溫官續稱，控方爭議在場傳譯員的供辭僅傳聞證供，惟法庭不曾依賴該證供，僅認為其證供與警員不一致，故未能信納警員的證供真確，他在重新考慮案中證據後，決定駁回覆核申請。

【案件編號：ESCC1147/21】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 覆核聆訊 誤導警務人員 律師

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