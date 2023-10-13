警涉毆城巴車長脫罪 官：雙方皆無全盤交代經過

被告為劉驍璋（48歲）。裁判官引述控方案情稱，今年1月8日凌晨，事主郭福基（57歲）和同事在小西灣巴士總站員工休息室用膳，一身酒氣的被告步伐不穩走到休息室。當郭步出休息室開工，被告拉着郭的背囊要求協助尋回遺漏在巴士的手機，兇神惡煞的被告對郭左右勾拳並踩其腳背。辯方則稱被告向郭哀求，卻被對方襲擊致下巴和頸部受傷，被告只是推擋。

指事主誇大傷勢 說法矛盾

裁判官分析證供稱，郭稱以雙臂阻擋但遭被告壓在桌上，惟被告右邊臉耳明顯擦傷、傷口約5厘米，不可能是純粹被動阻擋所致。另郭稱和被告爭執推撞，自衛還手，在庭上卻供稱被打，兩個說法大相逕庭。根據醫生診斷郭雙腳無骨折，裁判官認為他誇大傷勢。

對於郭稱事發時因被警方施壓和解了事，裁判官指出，郭其後到警署投訴沒提及警員互相包庇及不當行為，批評郭遭警員威嚇之說無中生有、毫無根據，他並無如實交代事件，角色亦非單純被動。而郭的頭皮有約3厘米傷口，裁判官認為被告也沒在錄影會面全盤交代事件。被告即使情急想找回手機，毋須拉扯事主惹人懷疑，或構成普通襲擊，但於本案難以定罪。

【案件編號：ESCC 760/23】