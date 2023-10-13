網列警資料虛構罪名 24歲男涉起底被捕

製「通緝公告」 登家人照片

涉案的24歲男子昨在九龍被捕。私隱公署稱，事主是警務人員，2019年曾參與警方的「一次拘捕行動」，因此事後被人「起底」。今年7月，有社交媒體專頁發文，懸紅「通緝」事主；同日有人回覆帖文，先後針對事主及其家人發布兩張自製的「通緝公告」，載有事主及其家人個人資料，以及數項事主及家人的虛構罪名。公署透露，被披露的個人資料包括事主及兩名家人的部分中文姓名及多張照片，其中一張照片顯示事主職業及職級。

翻查資料，私隱公署去年5月就一宗「起底」罪的案件與警方採取聯合行動，拘捕一名23歲本地男子。被捕人涉於去年3月在社交媒體披露警員、逾70名立法會議員及其家人的個人資料；另於2020年7月，即立法會選舉前，在同一個社交媒體發布煽惑言論，揚言襲擊選舉主任，涉違反私隱條例及「煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害」罪。

公署提醒市民，上載或轉載「起底」信息屬違法，若響應網上呼籲「起底」行動，在無當事人同意下披露他們個人資料，亦可構成「起底」罪行，經定罪最高罰款100萬元及監禁5年。