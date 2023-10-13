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港聞

港聞二

中年漢被控「起底」開槍警 事主：看帖後失眠不敢接電話

【明報專訊】男工程經理去年涉「起底」遭警方國安處拘捕，他被指於Twitter發布2019年於西灣河開槍的警員及其女兒照片，早前否認未獲同意披露他人資料等兩罪，昨在東區裁判法院續審。開槍警員庭上作供稱，曾收到有染血刀片的恐嚇信，需搬到安全屋，得知涉事帖文「瞓唔到，都無胃口食嘢」，謂「嗰3年太過難過」。

被告梁煇（49歲）被控「未獲資料當事人同意下披露其個人資料」罪及「未獲資料當事人同意下披露其個人資料並導致該當事人或其家人蒙受指明傷害」罪，被指去年8月與12月間未獲男子A同意下披露其姓名及照片，及兩名女兒B及C的照片。

曾收刀片恐嚇信 需搬安全屋

根據庭上的承認背景稱，2019年11月11日男子A到西灣河處理示威堵路，青年周柏均和另一男生企圖搶槍，其間A開槍擊中周柏均。A獲批匿名令，他於屏風後作供稱，事後全家遭網民起底，網上流傳其女兒學校資料及A擔任家長教師會主席的資料和照片，令A困擾，擔心妻女安全。

A續稱，他遭網民「起底」，個人資料外泄，舉例指有人用他的資料到銀行申請借貸、代他和幼女登記遺體捐贈和器官捐贈、領取銅芯抗疫口罩、登記接種疫苗等。A透露，曾收到載有染血刀片的恐嚇信，信上寫有咒罵「死全家」字句，於是一家搬入安全屋並更改電話號碼。兩女未能在港讀書，到外地升學時亦被騷擾。

稱兩女未能在港讀書

搶槍案前年在區院審理、去年審結，A表示其間心情起伏，完成作供後稍為平靜。A去年發現涉事帖文，包括他開槍片段及一張他和兩名女兒持刀的電腦合成照，寫有A全名和職級。事發後A寢食難安，擔心以往事件再度發生，兩女再遭欺凌，不敢接聽陌生來電怕被辱罵，避免外出用膳，「擔心畀人認到、畀人襲擊」。專家證人警員作供稱，Twitter帳號「johnsonleung13」曾發布上述開槍片段，被告被截查時解鎖手機和電腦，裝置自動登入帳號。

【案件編號：WKCC4703/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕東區裁判法院 起底 未獲資料當事人同意下披露其個人資料 西灣河開槍 反修例事件

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