7．21林卓廷案 拗上環衝突片呈堂否 控方稱展「大環境」辯方指無關案件 周一處理

被告林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），同被控2019年7月21日在港鐵元朗站大堂與其他身分不詳的人參與暴動。另涉初選案的林卓廷原與其他被告分拆受審，控方後來申請再合併獲批。

控方甫開庭表示，已處理九成的同意案情內容，剩餘少許議題尚待確認，希望押後至下周一開審。雙方爭論兩段7月21日上環的片段可否呈堂，控方稱片段涉及「大環境」，敘述案發時段上環狀况。辯方認為片段顯示上環而非案發的元朗站，不見與案有關。

官：需串連與案關聯

法官陳廣池着雙方於下周一開審前處理爭議，強調片段與案的關聯是關鍵，「你唔會講以巴戰爭嗰度係大環境」，只要控方能證明，「你可以話美國議會發生嘅事都有關連㗎，如果你串連到」。

不爭議被告身分 只傳兩三證人

此外，控方透露辯方不爭議被告身分，令需傳召的證人由20多個銳減至兩三個，相信即使押後，亦不會超出原定26天審期。

控方特別補充，控方證人A有匿名令，公眾不能以任何方式披露其身分，該人以特別通道進出法庭，在屏風後作供，呈堂片段亦隱去其面容，惟近日有傳媒發布涉案片段，「唔知點解攞到」，匿名令或對傳媒有影響。陳官認為匿名令「只係盡做」，必然有泄漏，而A只是擔心被揭發身分，而非泄漏身分。

【案件編號：DCCC1106/20、1132/22】

明報記者

（反修例風暴）