明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

7．21林卓廷案 拗上環衝突片呈堂否 控方稱展「大環境」辯方指無關案件 周一處理

【明報專訊】2019年7．21元朗站白衣人襲擊事件，立法會前議員林卓廷被指與另外6名男子參與暴動，案件原定昨於區域法院開審，由於控辯雙方未完成商討同意案情，押後至下周一（16日）再續。控方透露擬呈遞兩段案發當晚上環衝突片段，以展示案件「大環境」。辯方一致反對呈堂，質疑與案無關。雙方下周一再處理爭議，各被告續准保釋，豁免到警署報到。

被告林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），同被控2019年7月21日在港鐵元朗站大堂與其他身分不詳的人參與暴動。另涉初選案的林卓廷原與其他被告分拆受審，控方後來申請再合併獲批。

控方甫開庭表示，已處理九成的同意案情內容，剩餘少許議題尚待確認，希望押後至下周一開審。雙方爭論兩段7月21日上環的片段可否呈堂，控方稱片段涉及「大環境」，敘述案發時段上環狀况。辯方認為片段顯示上環而非案發的元朗站，不見與案有關。

官：需串連與案關聯

法官陳廣池着雙方於下周一開審前處理爭議，強調片段與案的關聯是關鍵，「你唔會講以巴戰爭嗰度係大環境」，只要控方能證明，「你可以話美國議會發生嘅事都有關連㗎，如果你串連到」。

不爭議被告身分 只傳兩三證人

此外，控方透露辯方不爭議被告身分，令需傳召的證人由20多個銳減至兩三個，相信即使押後，亦不會超出原定26天審期。

控方特別補充，控方證人A有匿名令，公眾不能以任何方式披露其身分，該人以特別通道進出法庭，在屏風後作供，呈堂片段亦隱去其面容，惟近日有傳媒發布涉案片段，「唔知點解攞到」，匿名令或對傳媒有影響。陳官認為匿名令「只係盡做」，必然有泄漏，而A只是擔心被揭發身分，而非泄漏身分。

【案件編號：DCCC1106/20、1132/22】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 元朗站 林卓廷 暴動罪 721事件

上 / 下一篇新聞

招黑工向50餐廳提供服務 涉款千萬 集團訛稱合法清潔洗碗工 入境處拘33人包括主腦
招黑工向50餐廳提供服務 涉款千萬 集團訛稱合法清潔洗碗工 入境處拘33人包括主腦
千呎餐廳請不到一清潔 飲食業倡納輸勞工種
千呎餐廳請不到一清潔 飲食業倡納輸勞工種
鐵閘壓傷今截肢 保安嘆「咁就一世」
鐵閘壓傷今截肢 保安嘆「咁就一世」
工權會死傷者家屬聯署 促強制檢修鐵閘
工權會死傷者家屬聯署 促強制檢修鐵閘
潛西貢村屋 菲傭邊拍片邊喝退 爆竊匪被撞破 逃走前扮鬼臉
潛西貢村屋 菲傭邊拍片邊喝退 爆竊匪被撞破 逃走前扮鬼臉
勞處巡190密封式地盤 發88警告
勞處巡190密封式地盤 發88警告
中年漢被控「起底」開槍警 事主：看帖後失眠不敢接電話
中年漢被控「起底」開槍警 事主：看帖後失眠不敢接電話
網列警資料虛構罪名 24歲男涉起底被捕
網列警資料虛構罪名 24歲男涉起底被捕
警涉毆城巴車長脫罪 官：雙方皆無全盤交代經過
警涉毆城巴車長脫罪 官：雙方皆無全盤交代經過
藏《國殤之柱》直幡囚6月 內地生刑滿遣返
藏《國殤之柱》直幡囚6月 內地生刑滿遣返
社署社工涉收院舍賄賂 4年轉介33瑪嘉烈病人入住
社署社工涉收院舍賄賂 4年轉介33瑪嘉烈病人入住
取酬千元助收款 保釋金騙案青年認罪
取酬千元助收款 保釋金騙案青年認罪
「海港sir」涉騙按揭 財務公司：其弟申請表曾換僱主
「海港sir」涉騙按揭 財務公司：其弟申請表曾換僱主
入法院拒示證件裁阻差 初選案律師上訴
入法院拒示證件裁阻差 初選案律師上訴
巴裔律師誤導警員罪脫 控方覆核被拒
巴裔律師誤導警員罪脫 控方覆核被拒
fb發「不當信息」被炒 官校教師獲准覆核
fb發「不當信息」被炒 官校教師獲准覆核
不評論「的近」性騷擾案 律師會：倘疑律師違規將查
不評論「的近」性騷擾案 律師會：倘疑律師違規將查
新方向區選5人背景：關愛隊村代表諮詢會
新方向區選5人背景：關愛隊村代表諮詢會
逾3萬人考AO及EO 增三成半 楊何稱有志者需邏輯思辨
逾3萬人考AO及EO 增三成半 楊何稱有志者需邏輯思辨
洪宴王詩雅涉瞞行蹤 至第三人查問 被告始提高樂花園
洪宴王詩雅涉瞞行蹤 至第三人查問 被告始提高樂花園
圖書館下架台繪本 書頁出現遊行、民女
圖書館下架台繪本 書頁出現遊行、民女
雨後泥鬆樹塌 航拍不見目標 消防：尋獲男生處「啲草人咁高」
雨後泥鬆樹塌 航拍不見目標 消防：尋獲男生處「啲草人咁高」
客貨車撞斃單車漢 警循違例過路調查
客貨車撞斃單車漢 警循違例過路調查
三隧劃一50元增成本 速遞業擬加價一兩成
三隧劃一50元增成本 速遞業擬加價一兩成
香港快運停收團客 縱橫遊料日本團加價
香港快運停收團客 縱橫遊料日本團加價
組織：海濱發展重休憩 忽略修船卸貨業
組織：海濱發展重休憩 忽略修船卸貨業
潮行GBA：巨型室內遊樂場 一票玩百款遊戲
潮行GBA：巨型室內遊樂場 一票玩百款遊戲
灣區手記：交通規劃 ／文：尚東美
灣區手記：交通規劃 ／文：尚東美
【Emily】「飛人」蘇炳添培僑分享 即場教跳遠 17校400師生齊參與
【Emily】「飛人」蘇炳添培僑分享 即場教跳遠 17校400師生齊參與
【Emily】秋電展開鑼 80後自學研「無線充電磁吸銀包」防黑客
【Emily】秋電展開鑼 80後自學研「無線充電磁吸銀包」防黑客
【Emily】女兒師弟妹參觀立會 陳沛良感親切
【Emily】女兒師弟妹參觀立會 陳沛良感親切
【Emily】喵坊建廠籌款宴 梁安琪贊助
【Emily】喵坊建廠籌款宴 梁安琪贊助
【Emily】訪越提「海防道」 林世雄：證與港關係久
【Emily】訪越提「海防道」 林世雄：證與港關係久
【Emily】香港大使會訪中東 話備忘錄將變合作協議
【Emily】香港大使會訪中東 話備忘錄將變合作協議