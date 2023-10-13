勞處巡190密封式地盤 發88警告

勞工處回覆本報查詢，稱於9月25日至10月6日在各區做了為期兩周針對建築地盤密閉空間工作的特別巡查行動；其間勞工處人員特別留意持責者有否遵從密閉空間工作的規定，包括做風險評估、制訂合適安全工作系統、提供個人防護裝備等；行動中巡查了190個建築地盤，發出1份敦促改善通知書及88份書面警告。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為數字反映密閉空間工作安全有不少問題，希望勞工處增加恒常巡查人手及次數。另現時機制下，承辦商不用呈報地盤內有無密閉空間，勞處無法掌握實際數字，即使今次突擊，亦或只能巡查明顯的密閉空間工作場所，如修路工程，蕭建議，勞工處長遠應要求承辦商上報地盤內密閉空間資訊，並要求動工前交風險評估等文件，警惕承辦商。

工權會促增恒常巡查

勞工處稱正全速調查上月意外，意外屬極嚴重職安健違法行為，即涉及高罪責或嚴重疏忽並導致兩人死亡的嚴重後果，考慮根據新修訂的職安健法例，循公訴程序向持責者提出檢控，最高刑罰可被判罰款1000萬元及監禁兩年。