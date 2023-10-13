明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

勞處巡190密封式地盤 發88警告

【明報專訊】柯士甸道西地盤地底管道上月23日發生致命意外，兩名工人昏迷翌日始被發現救出，最終不治；事後勞工處巡查全港密封式工作地盤，12日內共巡查190個建築地盤，發出88份書面警告及1份敦促改善通知書。

勞工處回覆本報查詢，稱於9月25日至10月6日在各區做了為期兩周針對建築地盤密閉空間工作的特別巡查行動；其間勞工處人員特別留意持責者有否遵從密閉空間工作的規定，包括做風險評估、制訂合適安全工作系統、提供個人防護裝備等；行動中巡查了190個建築地盤，發出1份敦促改善通知書及88份書面警告。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為數字反映密閉空間工作安全有不少問題，希望勞工處增加恒常巡查人手及次數。另現時機制下，承辦商不用呈報地盤內有無密閉空間，勞處無法掌握實際數字，即使今次突擊，亦或只能巡查明顯的密閉空間工作場所，如修路工程，蕭建議，勞工處長遠應要求承辦商上報地盤內密閉空間資訊，並要求動工前交風險評估等文件，警惕承辦商。

工權會促增恒常巡查

勞工處稱正全速調查上月意外，意外屬極嚴重職安健違法行為，即涉及高罪責或嚴重疏忽並導致兩人死亡的嚴重後果，考慮根據新修訂的職安健法例，循公訴程序向持責者提出檢控，最高刑罰可被判罰款1000萬元及監禁兩年。

相關字詞﹕工業意外 密閉空間

上 / 下一篇新聞

招黑工向50餐廳提供服務 涉款千萬 集團訛稱合法清潔洗碗工 入境處拘33人包括主腦
招黑工向50餐廳提供服務 涉款千萬 集團訛稱合法清潔洗碗工 入境處拘33人包括主腦
千呎餐廳請不到一清潔 飲食業倡納輸勞工種
千呎餐廳請不到一清潔 飲食業倡納輸勞工種
鐵閘壓傷今截肢 保安嘆「咁就一世」
鐵閘壓傷今截肢 保安嘆「咁就一世」
工權會死傷者家屬聯署 促強制檢修鐵閘
工權會死傷者家屬聯署 促強制檢修鐵閘
潛西貢村屋 菲傭邊拍片邊喝退 爆竊匪被撞破 逃走前扮鬼臉
潛西貢村屋 菲傭邊拍片邊喝退 爆竊匪被撞破 逃走前扮鬼臉
7．21林卓廷案 拗上環衝突片呈堂否 控方稱展「大環境」辯方指無關案件 周一處理
7．21林卓廷案 拗上環衝突片呈堂否 控方稱展「大環境」辯方指無關案件 周一處理
中年漢被控「起底」開槍警 事主：看帖後失眠不敢接電話
中年漢被控「起底」開槍警 事主：看帖後失眠不敢接電話
網列警資料虛構罪名 24歲男涉起底被捕
網列警資料虛構罪名 24歲男涉起底被捕
警涉毆城巴車長脫罪 官：雙方皆無全盤交代經過
警涉毆城巴車長脫罪 官：雙方皆無全盤交代經過
藏《國殤之柱》直幡囚6月 內地生刑滿遣返
藏《國殤之柱》直幡囚6月 內地生刑滿遣返
社署社工涉收院舍賄賂 4年轉介33瑪嘉烈病人入住
社署社工涉收院舍賄賂 4年轉介33瑪嘉烈病人入住
取酬千元助收款 保釋金騙案青年認罪
取酬千元助收款 保釋金騙案青年認罪
「海港sir」涉騙按揭 財務公司：其弟申請表曾換僱主
「海港sir」涉騙按揭 財務公司：其弟申請表曾換僱主
入法院拒示證件裁阻差 初選案律師上訴
入法院拒示證件裁阻差 初選案律師上訴
巴裔律師誤導警員罪脫 控方覆核被拒
巴裔律師誤導警員罪脫 控方覆核被拒
fb發「不當信息」被炒 官校教師獲准覆核
fb發「不當信息」被炒 官校教師獲准覆核
不評論「的近」性騷擾案 律師會：倘疑律師違規將查
不評論「的近」性騷擾案 律師會：倘疑律師違規將查
新方向區選5人背景：關愛隊村代表諮詢會
新方向區選5人背景：關愛隊村代表諮詢會
逾3萬人考AO及EO 增三成半 楊何稱有志者需邏輯思辨
逾3萬人考AO及EO 增三成半 楊何稱有志者需邏輯思辨
洪宴王詩雅涉瞞行蹤 至第三人查問 被告始提高樂花園
洪宴王詩雅涉瞞行蹤 至第三人查問 被告始提高樂花園
圖書館下架台繪本 書頁出現遊行、民女
圖書館下架台繪本 書頁出現遊行、民女
雨後泥鬆樹塌 航拍不見目標 消防：尋獲男生處「啲草人咁高」
雨後泥鬆樹塌 航拍不見目標 消防：尋獲男生處「啲草人咁高」
客貨車撞斃單車漢 警循違例過路調查
客貨車撞斃單車漢 警循違例過路調查
三隧劃一50元增成本 速遞業擬加價一兩成
三隧劃一50元增成本 速遞業擬加價一兩成
香港快運停收團客 縱橫遊料日本團加價
香港快運停收團客 縱橫遊料日本團加價
組織：海濱發展重休憩 忽略修船卸貨業
組織：海濱發展重休憩 忽略修船卸貨業
潮行GBA：巨型室內遊樂場 一票玩百款遊戲
潮行GBA：巨型室內遊樂場 一票玩百款遊戲
灣區手記：交通規劃 ／文：尚東美
灣區手記：交通規劃 ／文：尚東美
【Emily】「飛人」蘇炳添培僑分享 即場教跳遠 17校400師生齊參與
【Emily】「飛人」蘇炳添培僑分享 即場教跳遠 17校400師生齊參與
【Emily】秋電展開鑼 80後自學研「無線充電磁吸銀包」防黑客
【Emily】秋電展開鑼 80後自學研「無線充電磁吸銀包」防黑客
【Emily】女兒師弟妹參觀立會 陳沛良感親切
【Emily】女兒師弟妹參觀立會 陳沛良感親切
【Emily】喵坊建廠籌款宴 梁安琪贊助
【Emily】喵坊建廠籌款宴 梁安琪贊助
【Emily】訪越提「海防道」 林世雄：證與港關係久
【Emily】訪越提「海防道」 林世雄：證與港關係久
【Emily】香港大使會訪中東 話備忘錄將變合作協議
【Emily】香港大使會訪中東 話備忘錄將變合作協議