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工權會死傷者家屬聯署 促強制檢修鐵閘

【明報專訊】連同上月啟德郵輪碼頭鐵閘倒塌工業意外，2019年至今至少5宗涉鐵閘工業意外，共造成兩死三傷（見表）。工業傷亡權益會昨與多名鐵閘意外死傷者家屬發起聯署信，予機電署、屋宇署及建築署等政府部門，希望當局立法強制定期維修保養鐵閘、向保安員提供安全培訓、制定安全管理系統，並促請政府檢視及深入調查鐵閘設計及安全度，若發現有問題須停止進口及使用。

對於啟德郵輪碼頭鐵閘意外，勞工處回覆本報稱調查仍在進行，不宜透露詳情。該處稱安全訓練課程已加入有關安全使用閘門的資料及法例要求，該處亦與物業管理機構協辦不同主題的職安健講座，及透過物業管理業監管局及資歷架構秘書處，向相關培訓課程承辦機構提供安全使用閘門的資料作為培訓教材。

多名鐵閘工業意外死傷者家屬在聯署信說，郵輪碼頭作為新發展地區，理應在發展時考慮過去的鐵閘意外，對再生意外表示十分憤怒，批評政府及社會仍未汲取血的教訓，「如果我們仍不正視鐵閘安全風險，相關慘劇只會不停發生」。

指鐵閘風險恐成社會安全隱患

工權會幹事謝欣然認為，近年多宗意外證明鐵閘可造成很大傷亡，事件反映管理層或前線指揮人員對鐵閘危險程度認知不足，希望加強對相關人士訓練。另一幹事劉家樂稱去年油麻地母嬰健康院事故後，多個政府部門及公營機構曾檢查鐵閘，惟往往是事發後才行動。

劉家樂稱隨着新發展區、新屋苑落成，社區將安裝更多鐵閘，惟鐵閘設計和安全風險未能廣泛被認識，恐成社會安全隱患，促政府加強執法及巡查，除政府部門外，私人屋苑亦需檢視是否存風險。

相關字詞﹕工業意外 鐵閘倒塌 啟德郵輪碼頭 工權會

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