明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

鐵閘壓傷今截肢 保安嘆「咁就一世」

【明報專訊】被紗布緊裹着的雙腳，露出的腳趾已然發黑，上月24日啟德郵輪碼頭4幅2米乘4米鋼閘塌下，這場工業意外徹底改變了53歲保安員何先生的人生。由於肌肉組織壞死，他必須在今日接受截肢手術，切除右腳掌及一半左腳掌。「永遠只能見到黑暗，看不見黎明，連曙光也看不見」，他垂着頭，面對日後漫漫人生，感到十分徬徨。

稱鐵閘逾月無人修理

事發時主管硬要「扶正」

意外後至今仍然留醫的保安員何先生，昨日坐在輪椅上接受訪問。何先生憶述，倒塌的鐵閘屬於啟德郵輪碼頭卸貨區，當時已壞了逾一個月，有輕微傾斜，但一直無人修理。何先生說事發當日，控制室主管要求他及其他兩名保安「扶正」鐵閘，惟他到場後發現情况非人力可處理，「我見到情况已經叫控制室，說必須用到機械協助，要請機電署做，對方硬是要我們處理一下，一處理（閘）跌下來，咁就一世」。

感前景「連曙光也不見」

保安公司郵輪碼頭探望不提賠償

何先生當時被鐵閘重重壓倒在地，數隻腳趾瞬間「粉碎」，緊急送院後，需立即切除左腳1隻腳趾及右腳4隻腳趾。禍不單行的是，其雙腳肌肉組織陸續出現壞死，故今日必須再施手術切除整個右腳掌及一半左腳掌，他嘆道前景黑暗到「連曙光也看不見」。何先生稱，雖然保安公司及郵輪碼頭均派代表到醫院探望，卻沒提及賠償。

家中經濟支柱 妻多病子剛畢業

何先生於2013年從內地來港，一直住在妹妹家中，其妻子和兒子則身在內地，妻子多病痛較難外出工作，他一直是家中經濟支柱，22歲兒子剛完成學業；近期妻子為照顧他已來港。

妹：欲為兄裝義肢 為錢苦惱

談起哥哥傷勢，胞妹何女士在一旁難忍淚水，她稱原本希望兄長不必截肢，「有個腳板踩在地上，最起碼都有個支撐，但現在截肢，什麼都沒有了」。她透露，當哥哥得悉需截肢後情緒較波動，「有時他半夜都發噩夢，說全部人死光了」，醫院需通知家人稱需要用藥控制其情緒。何女士說，即使有意為胞兄安裝義肢，卻為金錢苦惱。

何女士認為，郵輪碼頭和保安公司應為事件負上責任，但追究賠償和責任言之尚早，需等胞兄手術後評估傷勢再議，惟她希望社會大眾能多關注同類工傷意外，不要再發生悲劇。

相關字詞﹕工傷 鐵閘倒塌 保安員 啟德郵輪碼頭

上 / 下一篇新聞

招黑工向50餐廳提供服務 涉款千萬 集團訛稱合法清潔洗碗工 入境處拘33人包括主腦
招黑工向50餐廳提供服務 涉款千萬 集團訛稱合法清潔洗碗工 入境處拘33人包括主腦
千呎餐廳請不到一清潔 飲食業倡納輸勞工種
千呎餐廳請不到一清潔 飲食業倡納輸勞工種
工權會死傷者家屬聯署 促強制檢修鐵閘
工權會死傷者家屬聯署 促強制檢修鐵閘
潛西貢村屋 菲傭邊拍片邊喝退 爆竊匪被撞破 逃走前扮鬼臉
潛西貢村屋 菲傭邊拍片邊喝退 爆竊匪被撞破 逃走前扮鬼臉
勞處巡190密封式地盤 發88警告
勞處巡190密封式地盤 發88警告
7．21林卓廷案 拗上環衝突片呈堂否 控方稱展「大環境」辯方指無關案件 周一處理
7．21林卓廷案 拗上環衝突片呈堂否 控方稱展「大環境」辯方指無關案件 周一處理
中年漢被控「起底」開槍警 事主：看帖後失眠不敢接電話
中年漢被控「起底」開槍警 事主：看帖後失眠不敢接電話
網列警資料虛構罪名 24歲男涉起底被捕
網列警資料虛構罪名 24歲男涉起底被捕
警涉毆城巴車長脫罪 官：雙方皆無全盤交代經過
警涉毆城巴車長脫罪 官：雙方皆無全盤交代經過
藏《國殤之柱》直幡囚6月 內地生刑滿遣返
藏《國殤之柱》直幡囚6月 內地生刑滿遣返
社署社工涉收院舍賄賂 4年轉介33瑪嘉烈病人入住
社署社工涉收院舍賄賂 4年轉介33瑪嘉烈病人入住
取酬千元助收款 保釋金騙案青年認罪
取酬千元助收款 保釋金騙案青年認罪
「海港sir」涉騙按揭 財務公司：其弟申請表曾換僱主
「海港sir」涉騙按揭 財務公司：其弟申請表曾換僱主
入法院拒示證件裁阻差 初選案律師上訴
入法院拒示證件裁阻差 初選案律師上訴
巴裔律師誤導警員罪脫 控方覆核被拒
巴裔律師誤導警員罪脫 控方覆核被拒
fb發「不當信息」被炒 官校教師獲准覆核
fb發「不當信息」被炒 官校教師獲准覆核
不評論「的近」性騷擾案 律師會：倘疑律師違規將查
不評論「的近」性騷擾案 律師會：倘疑律師違規將查
新方向區選5人背景：關愛隊村代表諮詢會
新方向區選5人背景：關愛隊村代表諮詢會
逾3萬人考AO及EO 增三成半 楊何稱有志者需邏輯思辨
逾3萬人考AO及EO 增三成半 楊何稱有志者需邏輯思辨
洪宴王詩雅涉瞞行蹤 至第三人查問 被告始提高樂花園
洪宴王詩雅涉瞞行蹤 至第三人查問 被告始提高樂花園
圖書館下架台繪本 書頁出現遊行、民女
圖書館下架台繪本 書頁出現遊行、民女
雨後泥鬆樹塌 航拍不見目標 消防：尋獲男生處「啲草人咁高」
雨後泥鬆樹塌 航拍不見目標 消防：尋獲男生處「啲草人咁高」
客貨車撞斃單車漢 警循違例過路調查
客貨車撞斃單車漢 警循違例過路調查
三隧劃一50元增成本 速遞業擬加價一兩成
三隧劃一50元增成本 速遞業擬加價一兩成
香港快運停收團客 縱橫遊料日本團加價
香港快運停收團客 縱橫遊料日本團加價
組織：海濱發展重休憩 忽略修船卸貨業
組織：海濱發展重休憩 忽略修船卸貨業
潮行GBA：巨型室內遊樂場 一票玩百款遊戲
潮行GBA：巨型室內遊樂場 一票玩百款遊戲
灣區手記：交通規劃 ／文：尚東美
灣區手記：交通規劃 ／文：尚東美
【Emily】「飛人」蘇炳添培僑分享 即場教跳遠 17校400師生齊參與
【Emily】「飛人」蘇炳添培僑分享 即場教跳遠 17校400師生齊參與
【Emily】秋電展開鑼 80後自學研「無線充電磁吸銀包」防黑客
【Emily】秋電展開鑼 80後自學研「無線充電磁吸銀包」防黑客
【Emily】女兒師弟妹參觀立會 陳沛良感親切
【Emily】女兒師弟妹參觀立會 陳沛良感親切
【Emily】喵坊建廠籌款宴 梁安琪贊助
【Emily】喵坊建廠籌款宴 梁安琪贊助
【Emily】訪越提「海防道」 林世雄：證與港關係久
【Emily】訪越提「海防道」 林世雄：證與港關係久
【Emily】香港大使會訪中東 話備忘錄將變合作協議
【Emily】香港大使會訪中東 話備忘錄將變合作協議