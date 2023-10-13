鐵閘壓傷今截肢 保安嘆「咁就一世」

稱鐵閘逾月無人修理

事發時主管硬要「扶正」

意外後至今仍然留醫的保安員何先生，昨日坐在輪椅上接受訪問。何先生憶述，倒塌的鐵閘屬於啟德郵輪碼頭卸貨區，當時已壞了逾一個月，有輕微傾斜，但一直無人修理。何先生說事發當日，控制室主管要求他及其他兩名保安「扶正」鐵閘，惟他到場後發現情况非人力可處理，「我見到情况已經叫控制室，說必須用到機械協助，要請機電署做，對方硬是要我們處理一下，一處理（閘）跌下來，咁就一世」。

感前景「連曙光也不見」

保安公司郵輪碼頭探望不提賠償

何先生當時被鐵閘重重壓倒在地，數隻腳趾瞬間「粉碎」，緊急送院後，需立即切除左腳1隻腳趾及右腳4隻腳趾。禍不單行的是，其雙腳肌肉組織陸續出現壞死，故今日必須再施手術切除整個右腳掌及一半左腳掌，他嘆道前景黑暗到「連曙光也看不見」。何先生稱，雖然保安公司及郵輪碼頭均派代表到醫院探望，卻沒提及賠償。

家中經濟支柱 妻多病子剛畢業

何先生於2013年從內地來港，一直住在妹妹家中，其妻子和兒子則身在內地，妻子多病痛較難外出工作，他一直是家中經濟支柱，22歲兒子剛完成學業；近期妻子為照顧他已來港。

妹：欲為兄裝義肢 為錢苦惱

談起哥哥傷勢，胞妹何女士在一旁難忍淚水，她稱原本希望兄長不必截肢，「有個腳板踩在地上，最起碼都有個支撐，但現在截肢，什麼都沒有了」。她透露，當哥哥得悉需截肢後情緒較波動，「有時他半夜都發噩夢，說全部人死光了」，醫院需通知家人稱需要用藥控制其情緒。何女士說，即使有意為胞兄安裝義肢，卻為金錢苦惱。

何女士認為，郵輪碼頭和保安公司應為事件負上責任，但追究賠償和責任言之尚早，需等胞兄手術後評估傷勢再議，惟她希望社會大眾能多關注同類工傷意外，不要再發生悲劇。