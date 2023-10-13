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招黑工向50餐廳提供服務 涉款千萬 集團訛稱合法清潔洗碗工 入境處拘33人包括主腦

【明報專訊】入境處首次發現有犯罪集團利用清潔公司招攬非法勞工，向多間餐廳訛稱提供合法清潔及洗碗服務並從中獲利；在全港多區展開一連三日代號「火刃」行動，共拘捕33人，包括集團主腦及餐廳負責人，涉款逾1700萬元。入境處相信已瓦解涉案非法勞工犯罪集團。

清潔公司與餐廳簽外判約

非法勞工多印尼籍 日薪300至500

高級入境事務主任（專責調查）蕭瑋宏表示，今年初調查一宗聘用非法勞工案件，發現一間清潔公司與多間餐廳簽訂外判清潔合約，並安排非法勞工到餐廳工作。入境處其後鎖定一個犯罪集團，發現集團成員與多間餐廳簽訂外判合約，聲稱聘請合法員工，為餐廳提供清潔及洗碗服務，集團則以300至500元日薪聘用黑工，以低成本從中獲利。

入境處形容該犯罪集團分工細密，主腦幕後操控清潔公司的銀行戶口，將外判收益轉移至其銀行戶口，並以下線成員的銀行戶口支付黑工薪金；其他下線成員會定期到餐廳收取服務費及安排黑工的工作分配等；相信犯罪集團運作超過半年，每份合約收取約2萬至5萬元，涉案餐廳超過50間，估計涉及金額逾1700萬元。

運作逾半年 每份合約收2萬至5萬

入境處人員周二展開行動，連續三日突擊搜查多個目標地點，包括4個住宅單位及12間餐廳食肆，連同昨晨在牛池灣彩峰苑拘捕一名集團骨幹成員，共拘捕5名骨幹成員，當中包括一名主腦，分別為3名本港居民及兩名內地居民，年齡介乎25至64歲。另外，共拘捕20名非法勞工及8名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

被捕的懷疑非法勞工為6男14女，年齡介乎23至55歲，其中兩人持有俗稱「行街紙」，大部分屬印尼籍，循正常途徑入境。據了解，犯罪集團在本地招攬非華裔黑工，亦會提供介紹費給現有黑工招攬朋友及同鄉。調查顯示，餐廳與清潔公司簽訂外判合約，合約列明聘用合法受僱人士，暫未發現有餐廳對清潔公司聘用黑工知情。

入境處在行動中檢獲大量現金、銀行提存紀錄、銀行帳單及涉案外判清潔合約、多部智能電話及電腦，亦檢獲3張偽造香港身分證及兩張偽造身分證副本。案件仍在調查，不排除更多人被捕。根據《入境條例》，任何人僱用非法勞工可被罰款50萬元和監禁10年。入境處提醒，有關公司董事、經理、秘書、合伙人等亦可能負刑責。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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