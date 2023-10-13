灣區手記：交通規劃 ／文：尚東美

去過南站或從南站叫網約車的人應該深有體會，整個行車路線規劃都嚴重出問題。去南站的車都要經一條天橋上二樓落客區，天橋闊度只夠容納一架車，而落客區的車疏導又較慢，結果形成樽頸。筆者每每提醒司機別上橋，寧願在近南站地面出入口的馬路下車，雖然多走一大段路，也比塞在天橋來得快。至於離開南站就更不用說，網約車上客區只有兩個閘位的入口，明明車已在路口準備轉入，但你至少還要等15分鐘才上到車。

最近幾次去深圳灣口岸也遇到類似問題，的士、網約車、私家車、巴士、旅遊巴全部只經一條馬路駛入，雖然當局「貼心」地在馬路中間擺了鐵馬，劃分出其他車及的士兩條通道，只是殊途同歸，不管是網約車還是的士，上落客還是等人，最終目的地都是擠在同一路邊，疏導功能有限。

其實早年的羅湖及福田口岸也有這種問題，與路面闊度的關係不大，而是交通設計上錯誤地將的士站、巴士站、上落客位都放在一起。哪怕路面再闊，只要前車走得慢，後面肯定堵塞，更何况路面已經規劃好，之後再要改動，其間肯定塞上加塞。

老實說，筆者在3個關口都經歷過塞車之苦，只是不明白，為何錯誤總是要重複的呢？

文：尚東美