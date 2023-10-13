潮行GBA：巨型室內遊樂場 一票玩百款遊戲

明報記者 司徒聰穎

1. 深圳前海壹方城

與HOP-DX一街之隔的深圳最大商場「前海壹方城」，佔地36萬平方米，共7層逾500間商舖，匯聚美食、時尚潮流、娛樂視聽、運動休閒等八大業務，國內外菜系應有盡有。商場還有定位「城市家庭大書房」的親子書店「覔書店」，值得一去。

地址：新安街道新湖路99號

交通：地鐵5號、1號線寶安中心站F出口

營業時間：

周日至周四10:00-22:00

周五及周六10:00-22:30

2. 歡樂港灣

從HOP-DX去地鐵5號線乘一個站，於臨海站B2出口走幾分鐘，便到達寶安中心區南部濱海地帶的商城「歡樂港灣」。歡樂港灣前身為寶安濱海文化公園，是融合海景、公園、生態與商業的當代藝術文化街區，分東西岸。東岸最吸引是「灣區之光」摩天輪，2021年4月開放，是大灣區內地城市唯一的摩天輪地標建築，可俯瞰深圳灣跨海大橋、寶安城區、前海片區等風光。此外，大型戶外公園「童樂園」有適合不同年齡的繩索攀爬設施、特色滑梯、彈牀等，地上鋪設安全軟墊。東岸商場的鍾書閣，被譽為「中國最美書店」之一，單是入口的巨型紅色螺旋設計，已吸引不少人駐足「打卡」。

「灣區之光」票價（人民幣）：

平日和周末成人150元，法定節假日180元，每名購票成人可免費帶同一名身高1米以下兒童；身高1米至1.4米兒童、65歲或以上長者80元

歡樂港灣：

地址：寶華路與海天路交匯處西南方

交通：地鐵5號線臨海站B2出口

營業時間： 周一至周四09:00-23:30

周五至周日09:00-24:00

3. 「室內潮玩街區」HOP-DX

位於寶安區前海HOP天地的「室內潮玩街區」HOP-DX上月底開張，面積1.5萬平方米，由運動館、電玩城、親子區組成，超過100個娛樂項目。

運動館主打輕運動項目，包括桌球、射箭、高爾夫球、保齡球、室內輪滑場，以及籃球機、賽車等街機與體感遊戲。「高爾夫小鎮」是HOP-DX招牌項目，設多種地域類型。碰碰車也是HOP-DX的熱門項目。賽事級保齡球區採用8道21米的標準賽道。室內輪滑場是深圳最大規模，有鞋提供，襪子也可即場買，中央有DJ台，每周邀請DJ打碟，讓大家在勁歌與燈火下自由滑翔。

此外，亦有較為靜態的娛樂設施。魔方遊戲街兩旁劃為不同功能的遊戲屋，有麻將室、桌遊室、占卜屋、KTV房等，還有相對私密的膠囊倉，大家可在裏面玩Switch等遊戲機。玩樂之餘，酒吧區提供餐蛋麵、泰式鳳梨炒飯等主食，以及薯條、鹽酥雞等小食，也有不定期live house表演。室內亦設逾20個藝術打卡點，例如有一面用樂高小人砌成的字母牆。

HOP-DX採一票通行制，憑手環可多次進出運動館的遊戲區。運動館對面是電玩城，有跳舞機、推金幣等，但一票制不包此處，要另買遊戲幣。此外有親子區，內有換裝遊戲、沙池、DIY手工區等，老少咸宜。

地址：興華一路19號前海HOP天地B1層

交通：地鐵5號線寶華站B2出口

營業時間：10:00-24:00

票價（人民幣）：198元（2.5小時）、268元（全日）；另有親子套票，可現場查詢。10月13日至12月22日各款門票有優惠

注意：7歲以下禁止進入運動館