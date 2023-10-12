【Emily】6人膺傑青 運動員何宛淇林衍聰上榜 佩劍一哥想搞運動醫學基金 研劍擊器材

今年獲選傑青嘅另一位「世一」何宛淇自小患脊椎肌肉萎縮症，佢話未來會繼續堅守座右銘「只要有能力，就必盡其力」，代表香港喺硬地滾球國際賽事取得佳績，亦會繼續凝聚健全同傷健人士。「佩劍一哥」林衍聰就話，計劃成立運動醫學基金，研發劍擊器材，為本港孕育更多奧運獎牌劍手。

兩個「專業工作」界別得獎者都係醫生，其中土生土長嘅印度裔港產放射科專科醫生馬承志話，出世時其中一邊膊頭神經線嚴重受傷，令活動能力好有限，最終由一位外國醫生醫好。馬承志話呢位醫生令佢喺隧道中見到一點光，亦鼓勵佢立志行醫幫助他人。高浩就喺中大成立實驗室，研究神經退化疾病，佢話同團隊會本着初心，盡力尋找治療腦退化疾病嘅方法。

探險家擬設平台 畀有志青年極地工作

身處海外研究嘅全球首位華裔極地探險專家張偉賢未能出席活動，佢話喺職業生涯失去3位合作伙伴，對佢嚟講離別係注定，唔確定嘅係下一代如何喺快速變化嘅環境生存；佢計劃建立一個年輕人平台，讓更多有志港青投身極地工作。創辦慈善機構為少數族裔學生提供義教普通話服務嘅前港姐劉倩婷話，會繼續發揮女性影響力，促進本地社會公益事務。