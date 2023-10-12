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港聞

港聞二

9人涉禁錮大學生 藉詞事主「搞警長女兒」勒索

【明報專訊】一名大學生去年疑因女友私密照流出被勒索，交贖金時被帶到酒店禁錮，其母被勒索600萬，事主最後自行逃離酒店。年齡介乎13至25歲的9人涉勒索、盜竊和非法禁錮共8罪。3人早前認罪判入教導所及判感化令，昨再有4人認罪，其餘兩人則不認罪，於區院受審。控方讀出案情指，事主母親收到訊息，指事主「搞」一名警長的15歲女兒，勒索贖金。

4名被告陳霖楓、丁子峰、15歲男生、黃希朗，昨同承認一項非法禁錮罪，黃另承認兩項勒索及一項管有危險藥物罪。庭上透露15歲男生及黃將出庭指證其他被告，兩人求情押後至明年1月5日。另兩人則押後至10月31日求情，以索取報告；其餘兩名被告楊子潁、葉文軒否認勒索、盜竊、非法禁錮等6罪受審。

控方案情指，2020年7月，黃請15歲男生綁架及禁錮X，換取共8.5萬元報酬。9月，葉文軒告知黃，葉會以X女友的私密照勒索他5000元，及綁架X以索贖金，15歲男生與黃再招攬其他人幫忙。

勒索事主母親600萬元

9月15日晚，4名綁匪按指示到黃大仙等候X，X交出5000元後被帶到牛頭角「工業家酒店」一房間。15歲男生和其他人打X，逼他交出電話和錢包。其後15歲男生與其他人瓜分1萬元報酬。翌日早上約8時，X母收到信息指X「搞」一名警長的女兒，勒索600萬元，否則X會被斬斷手腳。X醒來發現看管他的兩人熟睡，遂逃走到警署求助；眾人其後分別被捕。

【案件編號：DCCC 706/21、417/22】

相關字詞﹕區域法院 勒索 贖金 非法禁錮

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