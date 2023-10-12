明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

私了便衣警6人罪成 5人囚7至37月

【明報專訊】2019年10月13日將軍澳反修例示威發生期間，有便衣警員疑在將軍澳遭人「私了」。事後3男3女分別被控非法禁錮、暴動、非法集結、傷人等罪，4人在開審前認罪，包括一對育有10個月大兒子的夫婦，另兩人經審訊後被定罪，其中5人昨於區院處理判刑。法官李俊文認為被告針對執勤警員施襲，須予以強烈譴責，但考慮兩名被告育有年幼子女、案件歷時4年等酌情減刑，判5人囚7個月至3年1個月。

男生待另案判刑

劉文全承認非法禁錮、傷人及暴動（現28歲，下同）囚30個月，承認非法集結的林芷瑩（33歲）囚7個月，承認蓄意傷人和暴動的吳婉菁（25歲）囚27個月；不認罪的盧嘉欣（25歲）非法禁錮及非法集結罪成，囚10個月，雷藝佳（30歲）非法禁錮、暴動、蓄意傷人、使用蒙面物品共4罪成，囚37個月。

同案17歲男生（案發時13歲）早前涉與荃灣中槍男生曾志健擬潛逃台灣，將等待潛逃案件判刑，押後至10月20日。

李官引述辯方求情，提到劉文全與林芷瑩育有一名10個月大兒子，並一同撫養林與前夫所生的兩名女兒，兩人是3名子女的支柱，望早日一家團聚。

李官判刑稱，本案集結涉及30多人，歷時僅兩分鐘，案發地點非主要街道，沒財物損毁，無預謀犯案，情節較輕。惟集結者針對正執勤、無不當行為的警員施襲及禁錮，暴動及非法集結罪各採納3年及10個月量刑起點；基於沒實際肢體綑綁或侮辱，非法禁錮罪以1年為起點，傷人及蓄意傷人罪則各以20個月及3年為起點。李官考慮各人的參與程度、個人背景等，終判5人囚7至37個月。

【案件編號：DCCC 431-443/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕傷人罪 非法集結罪 暴動罪 非法禁錮 便衣警 私了 將軍澳 反修例事件

上 / 下一篇新聞

三隧12‧10分時收費 紅隧小巴擬加價 至少4線加2至5元 小巴總會：否則難生存
三隧12‧10分時收費 紅隧小巴擬加價 至少4線加2至5元 小巴總會：否則難生存
運署：料減5%車流「都會有車龍」 改善非過海交通
運署：料減5%車流「都會有車龍」 改善非過海交通
SEN子因踩單車成長 父母樂見帶路享受尾隨
SEN子因踩單車成長 父母樂見帶路享受尾隨
科大爭取建醫學院 首階段收生50 定位重科研 擬准非醫科畢業生報讀
科大爭取建醫學院 首階段收生50 定位重科研 擬准非醫科畢業生報讀
倘非本地生限額放寬 科大：有空間招收更多
倘非本地生限額放寬 科大：有空間招收更多
洪宴案 控方專家：王詩雅無新冠病徵
洪宴案 控方專家：王詩雅無新冠病徵
博愛院友疑吃包哽噎亡 家屬入稟索償
博愛院友疑吃包哽噎亡 家屬入稟索償
的近前合伙人捲性騷擾 事主索償 初級女律師稱受壓性交 怕毁前途染HPV續啞忍
的近前合伙人捲性騷擾 事主索償 初級女律師稱受壓性交 怕毁前途染HPV續啞忍
捐血何時用得着？ 紅會推感謝短訊通知
捐血何時用得着？ 紅會推感謝短訊通知
瞞科大教授招標得益 舊生認詐騙囚28月
瞞科大教授招標得益 舊生認詐騙囚28月
蔡天鳳案辯方投訴押後 控方：不完整殘肢檢驗需時
蔡天鳳案辯方投訴押後 控方：不完整殘肢檢驗需時
3年4意外6亡魂 發展局：停投標至明年底 視調查結果 精進或除名
3年4意外6亡魂 發展局：停投標至明年底 視調查結果 精進或除名
死者長子質疑精進：老竇瞓咗喺度個幾鐘無人理
死者長子質疑精進：老竇瞓咗喺度個幾鐘無人理
「海港sir」涉假文件騙按揭 銀行職員認應問清楚
「海港sir」涉假文件騙按揭 銀行職員認應問清楚
9人涉禁錮大學生 藉詞事主「搞警長女兒」勒索
9人涉禁錮大學生 藉詞事主「搞警長女兒」勒索
廟街地舖火警 樓上內地生疏散
廟街地舖火警 樓上內地生疏散
引XBB新疫苗 高危族優先 科委會稱莫德納輝瑞可用
引XBB新疫苗 高危族優先 科委會稱莫德納輝瑞可用
戴港盛涉濫發免針紙 待轉介區院12．4再訊
戴港盛涉濫發免針紙 待轉介區院12．4再訊
律師會帶路論壇談港貢獻 劉光源倡提升法治競爭力
律師會帶路論壇談港貢獻 劉光源倡提升法治競爭力
陳國基鄧炳強7人任區選資審委
陳國基鄧炳強7人任區選資審委
【Emily】6人膺傑青 運動員何宛淇林衍聰上榜 佩劍一哥想搞運動醫學基金 研劍擊器材
【Emily】6人膺傑青 運動員何宛淇林衍聰上榜 佩劍一哥想搞運動醫學基金 研劍擊器材
【Emily】fb帳號冒一哥蕭澤頤 網罪科調查
【Emily】fb帳號冒一哥蕭澤頤 網罪科調查
【Emily】鄉議局就職 特首盼團結社區撐北都
【Emily】鄉議局就職 特首盼團結社區撐北都
【Emily】PP外九巴站簡約上蓋 網民話復古
【Emily】PP外九巴站簡約上蓋 網民話復古
【Emily】崇基貓貓Grisha病逝 神學院設紀念冊
【Emily】崇基貓貓Grisha病逝 神學院設紀念冊