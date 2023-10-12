死者長子質疑精進：老竇瞓咗喺度個幾鐘無人理

蘇表示，父親當日午飯後12時許曾與母親短訊聯絡後才開工，地盤職員於下午2時08分報警，中間相隔超過1小時。蘇稱曾跟父親到地盤工作，大約知道工作細節，據他現場觀察工作進度及警方資料，父親出事時只是飯後剛剛開工。他稱父親出事位置「喺間房仔度，無門無盛，個位又唔係好偏僻」，認為若安全督導主任有巡邏，理應可在更短時間內發現。

據他了解，父親當時乘電動升降台至約3米高位置，再爬上懸吊在天花約4米高的電纜架上工作，不知是否電纜架有螺絲鬆脫或爆裂釀意外。根據警察向他展示當時父親使用的安全帶，上面沒有繩和扣，不過他稱有公司代表跟他表示其父當時將安全扣扣在升降台上。

指三判欲付60萬元了事

蘇表示父親任職電工接近40年，近年腳患影響不良於行，加上資歷深，一般負責操作電掣。惟當日無足夠人手開工，他才親自出馬。事後三判曾提出支付60萬元了事，被蘇拒絕，他稱「我哋都（財政上）困難，但唔係錢嘅問題，係要精進面對呢件事」。