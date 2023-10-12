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港聞二

死者長子質疑精進：老竇瞓咗喺度個幾鐘無人理

【明報專訊】56歲男工人蘇金順前日在油麻地地盤拉電纜期間墮斃，死者家屬昨午返回涉事地盤拜祭。死者長子蘇先生質疑總承建商精進建築事發後逾一小時才發現父親，情况不能接受，「我老竇瞓咗喺度個幾鐘頭無人理，個幾鐘頭先報到警，佢哋安全都好有問題啦」。他今天將與精進開會，商討恩恤金等細節，「其實幾多錢都唔緊要，我都無咗個爸爸囉」，强調精進要「面對問題，面對件事」。

蘇表示，父親當日午飯後12時許曾與母親短訊聯絡後才開工，地盤職員於下午2時08分報警，中間相隔超過1小時。蘇稱曾跟父親到地盤工作，大約知道工作細節，據他現場觀察工作進度及警方資料，父親出事時只是飯後剛剛開工。他稱父親出事位置「喺間房仔度，無門無盛，個位又唔係好偏僻」，認為若安全督導主任有巡邏，理應可在更短時間內發現。

據他了解，父親當時乘電動升降台至約3米高位置，再爬上懸吊在天花約4米高的電纜架上工作，不知是否電纜架有螺絲鬆脫或爆裂釀意外。根據警察向他展示當時父親使用的安全帶，上面沒有繩和扣，不過他稱有公司代表跟他表示其父當時將安全扣扣在升降台上。

指三判欲付60萬元了事

蘇表示父親任職電工接近40年，近年腳患影響不良於行，加上資歷深，一般負責操作電掣。惟當日無足夠人手開工，他才親自出馬。事後三判曾提出支付60萬元了事，被蘇拒絕，他稱「我哋都（財政上）困難，但唔係錢嘅問題，係要精進面對呢件事」。

相關字詞﹕工業意外 精進建築

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