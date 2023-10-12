3年4意外6亡魂 發展局：停投標至明年底 視調查結果 精進或除名

前日工業意外的涉事地盤為建築署轄下項目，翻查資料，精進建築是項目承建商，德寶工程則是分包商，前者為發展局「認可公共工程承建商名冊」和「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」內的承建商，後者則是「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」內的承建商。

精進建築因涉去年安達臣道塌天秤意外，已被暫停所有工務工程類別的投標資格至今年底，發展局昨晚發稿表示，因前日的工業意外，發展局昨延長精進暫停投標資格至明年12月31日。消息指政府於事發前兩星期，曾非正式向相關機構透露把精進建築從投標認可名冊除名是其中一個考慮方案。

分包商德寶停投標3月

至於涉事分包商德寶工程，發展局表示，昨即時暫停其所有工務工程類別的投標資格3個月；分包商須獨立安全審核，檢視安全管理系統，並按審核結果落實改善措施；局方會在審視及確信具備有效安全管理系統之後，才會考慮恢復投標資格。

立法會議員江玉歡表示，政府先調查後向涉事承建商及分包商採取規管行動的安排合理，但需釐清何時需除牌及暫停投標資格，有關準則需具透明度，讓業界了解事故不同嚴重程度的後果；除了刑罰，江認為政府應加強教育和科技應用，加強安全建築意識，減少工業意外。

工聯會立法會議員梁子穎表示，精進建築正負責多個政府項目，政府需檢視有關工程的監管制度是否出現漏洞，例如有否確保有關承建商在地盤進行工程時做足安全措施。

精進意外頻 工權會憤怒

促當局檢討安全管理制度

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文昨在港台節目《千禧年代》表示，對於同一間建築公司近年再度發生嚴重意外感到失望及憤怒。她表示，發展局需要深入檢討哪方面出問題，包括安全系統及管理制度。

精進現有7項目 仍有政府工程

按精進建築網頁，該公司現時至少有7個工程項目，包括房委會及發展局批出的項目（見表）。房協較早前回覆表示，安達臣道R2-2地盤內的3個天秤自今年4月開始已先後完成重置，目前全部重新投入運作；精進建築目前正進行安達臣道R2-2地盤的項目，除此之外，精進建築現時沒有負責房協其他工程項目。另外，房協的招標項目一般會參照及採用政府認可的公共工程承建商名冊和做法，在工程招標過程中亦會先預審資格。

就去年安達臣道塌天秤意外，發展局昨表示，勞工處及屋宇署已分別完成調查並向相關持責者提出檢控，而警方亦正積極就案件深入調查。