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港聞

港聞二

博愛院友疑吃包哽噎亡 家屬入稟索償

【明報專訊】男子3年前居於博愛醫院旗下的護養院時，獲護理員分發麵包和水，其後疑似哽噎，一個多月後不治。男子的家屬日前入稟高等法院，表示護理員分發未經切碎的麵包，違反職業治療師的建議，向院方追討賠償。司法機構網頁顯示，案件將於明年4月5日開庭聆訊。

原告為死者曾國寶及代表死者家屬的鍾潔君（均為譯音）；被告為博愛醫院百周年陳是紀念護養院暨日間中心，以及博愛醫院。入稟狀引述社署資料指涉事護養院以博愛醫院的牌照營運。本報正向博愛醫院董事局查詢。

指麵包未切碎 違治療師指示

死者出事時無人看管

入稟狀指事發於2020年10月10日，梁姓護理員和周姓護理員負責在病房內照料死者；根據職業治療師指示，死者應該進食已切碎的食物；當日早上約10時半，梁僅向死者提供半塊麵包，事前沒有將麵包切成小塊。

人稟狀指周姓護理員當時在附近處理文書工作，他給予死者一樽水後離開病房，留下死者獨自一人；從閉路電視片段可見，死者多次咳嗽和跺腳，試圖從嘴裏取出麵包，疑似出現哽噎徵狀；在病發的數分鐘之內，死者一直無人看管。

直至早上10時43分，梁折返病房，始發現死者面色蒼白和失去知覺，護士到場急救，死者當日被送往博愛醫院急症室，後來轉至天水圍醫院，於11月21日宣告死亡。根據醫院檢查，死者的死因為支氣管肺炎，以及因吞嚥食物，導致呼吸道受阻和缺氧性腦損傷。

原告質疑，死者因為梁姓護理員、周姓護理員、涉事護養院和博愛醫院的疏忽，導致意外死亡，故原告保留權利，或將兩名護理員列為共同被告。原告又指被告未向死者提供適當護理，故要求被告賠償，另須支付利息及訟費。

【案件編號：HCPI 279/23】

相關字詞﹕高等法院 人身傷害賠償 護養院 博愛醫院

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