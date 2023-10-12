洪宴案 控方專家：王詩雅無新冠病徵

【明報專訊】「榮源茶行」太子女王詩雅涉嫌去年初參與港區人大代表洪為民生日宴後隱瞞行蹤，辯方早前透露，其中抗辯方向為傳召醫學專家證明新冠感染者受「腦霧」影響。案件昨日在九龍城裁判法院續審，控方傳召的香港大學醫學院腦神經科教授張德輝，供稱他觀察到被告案發時沒有任何新冠病徵，指被告患「好輕微的新冠感染」，未能證明她可能出現認知功能障礙。
未能證被告或現認知障礙
被告王詩雅（37歲）否認4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪，被指於2022年1月6日及7日，分別向張竹君、辛麗芳、賴潔生提供虛假資料，涉及同年1月3日離家前往灣仔出席宴會。辯方將傳召中文大學醫學院榮休教授黃家星作專家證人。
控方傳召的專家證人、教授張德輝分析被告的醫事紀錄，表示被告於2021年6月及7月共注射了兩針科興新冠疫苗；2022年1月，被告因家人確診，故前往竹篙灣檢疫中心接受隔離檢疫；至1月5日，被告採樣驗出對新冠病毒呈陽性，經化驗為Omicron變異病毒株，但她沒有出現新冠肺炎病徵。
張續稱，被告1月6日被轉送往北大嶼山醫院接受治療，被告入院時維生指數正常，處於完全清醒狀態，亦沒有出現任何新冠病徵，如肌肉痛、記憶差或情緒反覆等，留院期間狀况頂多是「一次血壓過高、心電圖快少少」。張又指，後來被告出現輕微咳嗽及積痰徵狀，時間亦是她入院後第二及第三日。
張德輝歸納辯方專家的意見為被告案發前出現中度至嚴重新冠病情，包括腦部等多器官功能受影響，出現認知功能障礙；惟張不同意辯方專家指出被告有新冠病徵，指「喺報告搵唔到有」。
【案件編號：KCS17697-9、17701/22】
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