洪宴案 控方專家：王詩雅無新冠病徵

未能證被告或現認知障礙

被告王詩雅（37歲）否認4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪，被指於2022年1月6日及7日，分別向張竹君、辛麗芳、賴潔生提供虛假資料，涉及同年1月3日離家前往灣仔出席宴會。辯方將傳召中文大學醫學院榮休教授黃家星作專家證人。

控方傳召的專家證人、教授張德輝分析被告的醫事紀錄，表示被告於2021年6月及7月共注射了兩針科興新冠疫苗；2022年1月，被告因家人確診，故前往竹篙灣檢疫中心接受隔離檢疫；至1月5日，被告採樣驗出對新冠病毒呈陽性，經化驗為Omicron變異病毒株，但她沒有出現新冠肺炎病徵。

張續稱，被告1月6日被轉送往北大嶼山醫院接受治療，被告入院時維生指數正常，處於完全清醒狀態，亦沒有出現任何新冠病徵，如肌肉痛、記憶差或情緒反覆等，留院期間狀况頂多是「一次血壓過高、心電圖快少少」。張又指，後來被告出現輕微咳嗽及積痰徵狀，時間亦是她入院後第二及第三日。

張德輝歸納辯方專家的意見為被告案發前出現中度至嚴重新冠病情，包括腦部等多器官功能受影響，出現認知功能障礙；惟張不同意辯方專家指出被告有新冠病徵，指「喺報告搵唔到有」。

【案件編號：KCS17697-9、17701/22】