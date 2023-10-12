倘非本地生限額放寬 科大：有空間招收更多

現時8間資助大學可招收非本地生自費入讀學士課程，在總數不超過核准公帑資助學士總學額的20%，教育局容許個別大學的非本地生比例稍高於20%。劉夢琳表示，科大在過去數個學年均招收逾20%非本地生，今學年更將目標定在25%，相信「若政府再放寬（限額），我們也有空間再招收更多，但未必放寬至幾多，便招收多少」。

劉夢琳又稱，非本地生並非收得愈多愈好，亦要考慮配套能否跟得上，「政府若希望大學招收更多非本地生，那會否有更多資源呢？」她又謂，科大一直期望提供國際化的學習環境，其中非本地生當中，來自大中華地區的佔少於一半。

下年收生計最佳5科 第6科或可加分

另外，科大公布2024/25學年收生準則，要求學生在4個核心科目（中英數及公民科）及兩個選修科目達到「332A33」的成績，所有課程的入學分數將撇除公民科「達標」成績，全數以最佳5科成績計算；考生若在第6科取得第3級或以上成績，則可在計算入學分數時獲得額外加分，而額外加分將按考生的第6科實際分數，以及報讀學系經加權後的滿分而有所差異。