科大爭取建醫學院 首階段收生50 定位重科研 擬准非醫科畢業生報讀

科大：早有策略 適時公布詳情

現時本港只得香港大學及中文大學設醫學院，兩校醫科收生學額由2013/14學年合共420個，10年間逐步增至今學年（2023/24）的590個。科大昨回覆查詢稱，一向按社會發展及需要不時提出教研計劃，並與持份者聯繫，探求不同方案的可行性，包括爭取建立香港第三間醫學院。

科大重申，健康科技和生物及轉化醫學一直是科大6個重點前沿科學領域之一，相關策略早已包括在科大的策略發展計劃2021-2028之中；未來如有具體新發展計劃，會適時向不同持份者公布詳情。

梁熙指缺土地人才 料立會全力支援

民建聯梁熙在社交平台表示，科大擬於首階段、即兩至三年後招收50名醫科生，並逐步發展成每年可培養出200名醫生的學校。他又引述科大指擬容許本科學位並非醫學系的人報讀，認為可為「轉跑道」成為醫生的青年提供一個吸引的事業發展途徑。

梁熙稱，科大欲設醫學院，須應對現有教學空間不足、學生宿舍不足、教授短缺，以至專業認證及執業註冊等問題，「十分需要得到整個社會的支持」。他認為科大是最合適院校去設立第三間醫學院，相信立法會將在財務上全力支援科大發展。

選委界別洪雯稱，距離科大將醫學院相關計劃交立法會審議仍很遙遠，指屆時將涉及醫學院用地、師資及撥款等細節，「我猜未到那一步，（科大）仍需要時間籌備」。她說，科大計劃成立一間研究型的醫學院，除了培育治病救人的醫生外，亦聚焦發展生物醫學等科研範疇，定位與港大及中大稍有不同。她期望香港能設第三間醫學院，進一步紓緩醫療人手不足問題。

洪雯：初步構想 離交立會「很遠」

醫療衛生界議員林哲玄引述葉玉如昨介紹，稱醫學院將較着重科學研究，亦會提供醫學訓練，惟與現時兩大醫學院的學制不同，擬參考北美方式，舉例歡迎本身已持學士學位者，將來報讀科大醫學院做研究訓練，修讀年期未定。他稱科大要先經教資會、醫委會等審批課程，再覓地建教學大樓，如涉解剖等教學又要領牌照，且需找醫院合作、處理招生、聘請教授等程序，形容「沒有十年八年，件事難以成功」。

林哲玄倡先考慮醫生需求 免浪費

林哲玄稱支持本港院校加強科研，同時建議科大推動計劃前考慮本港將來對醫生的需求，指曾出現醫科畢業生未能就業情况，舉例千禧年代醫管局推出「肥雞餐」削減醫生，一批資深醫生退休，希望院校避免「訓練完醫生又沒用」的浪費情况。